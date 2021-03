Chi è Alberto Genovese: la biografia

Alberto Genovese nasce nel napoletano 43 anni fa, ma completa la sua istruzioni a Milano laureandosi in Economia e commercio presso l’Università Bocconi. Dopo la laurea inizia a lavorare nella società di consulenza McKinsey, per poi passare a Bain e nel 2015 in eBay. Il suo curriculum è ricco di esperienze lavorative e ruoli in varie società, ma il successo vero e proprio è arrivato con la fondazione di Facile.it, il principale portale italiano che permette di comparare i prezzi di diverse compagnie assicurative. Dopo averla portata al successo, nel 2014, Alberto Genovese vende Facile.it per il valore di 100 milioni di euro al fondo di private equity Oakley Capital e nello stesso anno fonda insieme ad un suo socio Prima Assicurazioni, un’agenzia digitale specializzata polizze Rc auto, moto e furgoni, che solamente nel 2019 è riuscita a raccogliere oltre 130 milioni di premi e nel 2018 ha ricevuto un investimento di 100 milioni di euro da Goldman Sachs e Blackstone. La carriera di Genovese prosegue con altri successi: nel 2019 fonda brumbrum.it, una piattaforma specializzata in compravendita di auto e moto. Attualmente Genovese non ha “alcun ruolo operativo” in Facile.it “avendola lasciata nel 2014”, come ha precisato la società dopo lo scandalo degli ultimi giorni, è chairman di Prima Assicurazione, di Abiby, Mirta e Zappyrent.