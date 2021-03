ARIETE

È una giornata ideale per mettere in pratica i tuoi progetti. Quello che inizi oggi si realizzerà. Amore : è possibile che la tua giornata venga oscurata dall’apprendimento di cose che preferiresti non sapere sul tuo ambiente amorevole. Ricchezza : Giocare o speculare sul lavoro non sarà il più appropriato, devi agire con saggezza e maturità. Benessere : se sei stanco di essere deluso, è perché scommetti live sulle insicurezze. Devi considerare meglio dove stai andando prima di fare il primo passo.

TORO

Si consiglia oggi di non correre rischi non calcolati in nessuno degli aspetti della tua vita. Amore : prenditi cura di te stesso nei rapporti con i tuoi amici, la tua famiglia e il tuo partner. Guarda il tuo egoismo e rispetta il punto di vista degli altri. Ricchezza : non sarà la giornata migliore al lavoro. Devi analizzare molto attentamente dove sono i tuoi difetti. Cerca di essere obiettivo. Benessere : per avere un posto nel mondo, sentirsi amati, compresi e sostenuti, è necessario mettere da parte gli atteggiamenti infantili.

GEMELLI

Un cambiamento radicale e molto positivo nel tuo stato d’animo. La tua gioia sarà contagiosa e attirerai persone che pensavi fossero estranee. Amore : la tua priorità nella vita sociale e professionale genera conflitti di coppia. Il piccolo dialogo sarà motivo di allontanamento. Ricchezza : inizi lentamente a notare un cambiamento positivo nelle questioni finanziarie. Tuttavia, dovresti essere vigile. Benessere : è tempo di portare le tue aspirazioni più in alto, perché la tua energia è in aumento. Punta al massimo e non accontentarti del secondo posto.

CANCRO

È possibile che ti imbatterai in persone che ti causeranno preoccupazioni. Supera i tuoi limiti e tutto sarà più facile. Amore : se metti da parte il senso di colpa e la paura, proverai emozioni piacevoli, genuine, deliziose e molto rivelatrici. Ricchezza : dopo alcune settimane di perdite finanziarie, le cose migliorano e troverai nuovo entusiasmo e interesse per i tuoi progetti. Benessere : muoviti lentamente ma porta anche uno scudo per proteggerti, gli avversari non ti perdoneranno. Non arrendersi mai e non guardare indietro.

LEONE

Se non ti fidi del tuo talento e della tua intuizione, è molto difficile per qualcuno farlo per te. Abbi fiducia in te stesso. Amore : decidi una volta per tutte se vuoi che la relazione continui o meno. Le discussioni sono già per qualsiasi motivo. Ricchezza : vedrai come le idee che hai sviluppato molto tempo fa iniziano a dare i loro primi frutti. A poco a poco, il successo è presente. Benessere : il tuo potere di manipolazione fa sì che i tuoi argomenti decidano il destino di altre persone. Non abituarti a entrare nelle loro vite.

VERGINE

Riuscirai a uscire da certe complicazioni il giorno all’ultimo minuto. Cogli l’occasione per rilassarti un po ‘. Amore : la tentazione busserà alla tua porta oggi. Stai all’erta e non lasciare che un momento di piacere rovini la tua relazione. Ricchezza : cerca di dipendere il meno possibile dall’aiuto dei tuoi colleghi di lavoro, almeno per la giornata. Guida da solo. Benessere : ci sono innumerevoli cose nella vita che possono sembrarci ingiuste, ma tutto accade per una ragione. Cerca in te stesso l’accettazione di cui hai bisogno.

BILANCIA

Un buon momento per occuparsi delle questioni con la tua famiglia, soprattutto se sei stato sopraffatto dai problemi e non hai prestato attenzione a loro. Amore : discussioni fastidiose con la coppia. Sarà molto difficile per te capire l’altro. Parlare di tutto si ritorcerà contro. Ricchezza : un piano futuro richiede un sostegno finanziario. Sei stato attento con i tuoi biglietti e questo ti darà sicurezza. Benessere : ciò che rimane non detto causerà il deterioramento delle relazioni. Sforzati di chiarire la situazione anche se non ti piace avere un confronto.

SCORPIONE

L’economia sarà la tua principale preoccupazione. Non usare la mancanza di denaro per scappare dalla famiglia e dai tuoi cari. Amore : sarai in grado di utilizzare infiniti mezzi che ti portano al romanticismo. Fai attenzione, che così tante esibizioni di ciondoli non si perdono rapidamente. Ricchezza : ricorda che guidare con velocità è essenziale e di più quando si tratta di cercare guadagni economici. Obbedisci al tuo istinto. Benessere : ci sono situazioni nella vita in cui devi prenderti il ​​tempo necessario e permetterti di sentire prima di agire. Ascolta il tuo cuore.

SAGITTARIO

Cerca di non posticipare questioni a casa tua che richiedono una risposta immediata da parte tua. Devi prendere le redini. Amore : se le azioni del tuo partner ti infastidiscono, dovresti trovare un modo più cordiale per dirglielo. Stai complicando la situazione. Ricchezza : relazioni e contatti saranno il modo migliore per uscire dai guai. Si sta avvicinando un processo di cambiamento. Benessere : si consiglia di moderarsi per quanto riguarda la propria salute. I tuoi nervi possono farti brutti scherzi.

CAPRICORNO

Non è una buona giornata per chiedere o spiegare. È meglio tacere e ascoltare attentamente gli altri. Amore : le tue azioni saranno più che fortunate al momento della conquista. Rispondi al momento giusto ed evita il superficiale. Ricchezza : non dovresti vivere giorno per giorno con irresponsabilità o perdere tempo in cose inutili. È tempo di riflettere sulle tue azioni. Benessere : sarà un ottimo momento per fare sport all’aria aperta. Il contatto con la natura ti darà nuova energia.

ACQUARIO

Buone notizie. Momento favorevole per l’amore poiché la convivenza armoniosa abbraccia coppia, famiglia e colleghi. Amore : il tuo partner ha bisogno di molta attenzione e delicatezza, quindi dai il meglio di te stesso e cerca di essere amorevole e comprensivo. Ricchezza : periodo di beatitudine, è tempo di vendere le cose di cui vuoi sbarazzarti o fare un’offerta per qualcosa che ti interessa. Benessere: quando si tratta di superare grandi ostacoli, la mania è meglio della forza. Cerca di trovare l’equilibrio tra desiderio e dovere.

PESCI

Anche se non definisci cosa vuoi per il tuo futuro, prova a scoprire con chi vuoi condividerlo. Non sprecare il tuo tempo con i dubbi. Amore : non è giusto manipolare i sentimenti delle persone. Devi essere più franco, sincero e diretto con le persone che ti amano. Ricchezza : dovrai imporsi perché ti affronteranno. Guadagnerai la simpatia dei tuoi superiori se sarai franco quando richiesto. Benessere : anche se riposare tranquillamente nella pace della tua casa ti attrae sempre, le riunioni di famiglia o le riunioni sociali saranno utili per te.