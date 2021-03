Flora Canto e la sua vita privata

Flora Canto è nata a Roma il 12 Febbraio 1983 ed è un’attrice e conduttrice televisiva italiana. Ha 37 anni, è alta 168 cm e pesa circa 52 Kg. È del segno zodiacale dell’Acquario. Si è diplomata al liceo linguistico, e ha poi cercato di entrare nel mondo della pubblicità e dello spettacolo. È diventata famosa nel 2009 grazie al suo ruolo di tronista nel programma di Canale 5 Uomini e Donne. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Flora è stata fidanzata per diversi anni con Filippo Bisciglia. Nel 2013, in spiaggia a Sabaudia, la Canto ha incontrato Enrico Brignano: tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante i loro 17 anni di differenza. Nel 2017 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Martina. La coppia è attualmente molto unita e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Infine, Flora ha anche un profilo ufficiale Instagram (@floracanto), attraverso il quale comunica con i suoi oltre 346mila followers.

Flora Canto è una showgirl che si è fatta conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Nei mesi scorsi ha preso parte anche al programma di successo di Rai1 Tale e Quale Show.

Chi Flora Canto compagna Enrico Brignano: età, figli, vita privata e carriera

Flora Canto ha 36 anni e la sua carriera televisiva è iniziata nel 2006 quando diventa tronista di Uomini e Donne. Dopo un percorso ricco di alti e bassi sceglie Francesco Pozzessere con il quale inizia una storia d’amore, che però terminare tempo dopo.

Tra le altre tappe importanti della sua carriera è il caso di citare la partecipazione a una puntata di Don Matteo, così come la conduzione di Fast and Furious, programma di La 7. Testimonial di diversi brand di abbigliamento e non solo.

Flora Canto: vita privata

La prima storia nota è stata quella con Filippo Bisciglia, conclusa quando lui, inquilino della casa del Grande Fratello nel 2006, non la tradì di fronte alle telecamere con Simona Salvemini.

Dal 2013 incontra e si innamora di Enrico Brignano con il quale, a sei anni di distanza, vive un’intensa storia d’amore.

Ora ha deciso di mettersi in gioco in una trasmissione seguitissima e amatissima, condotta come sempre da Carlo Conti e che, come da tradizione, andrà in onda su Rai 1 tutti i venerdì sera: Tale e Quale show.