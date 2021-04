Christian Vitelli: chi è il fidanzato di Francesca Manzini? Età, lavoro, e proposta di matrimonio Spettacolo e Tv

Christian Vitelli è l’attuale fidanzato E prossimamente sposo gliela bravissima doppiatrice e conduttrice Francesca Manzini, la donna è conosciuta in tutta Italia per le sue imitazioni di personaggi famosi e non solo infatti, Francesca ha condotto moltissimi programmi televisivi.

Christian vitelli, nasce a Latina il 19 settembre del 1974 condivido in parte il lavoro di Francesca, Infatti lui è un famoso doppiatore professionista, in casa anche un altro membro della famiglia che svolge il suo stesso lavoro, suo fratello Omar.

L’uomo vissuto tantissimi anni in Inghilterra, Precisamente a Londra in Italia ha condotto il Festival di gran galà del doppiaggio Romics in molte occasioni. Christian vitelli ha incontrato Francesca Manzini Neanche a farlo apposta nel periodo di chiusura totale dell’Italia, ovviamente attraverso una videochiamata: tra loro conoscenza c’è lo zampino della sorella di Francesca che li ha fatti conoscere dopo un periodo di chiacchiere e videochiamate, i due hanno deciso di andare a convivere insieme, la proposta di matrimonio fatta da Christian verso Francesca è stata pubblicata attraverso Instagram: due si sposeranno se tutto va bene il prossimo settembre.