Francesca Manzini: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli e compagno Spettacolo e Tv

Francesca Manzini, è un imitatrice, ma non solo, è anche una conduttrice è attrice molto apprezzare il nostro paese, questa sera sarà ospite nel programma di Amici di Maria De Filippi. Francesca Manzini, nasce a Roma 10 agosto 1990, all’inizio la sua carriera inizia con limitazioni ma senza alcuno studio professionale alle spalle, anche per quanto riguarda la recitazione, la donna non ha mai preso lezioni di alcun tipo. Ha debuttato in televisione nel 2009 nel programma festa italiana imitando la bellissima Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli.

Francesca Manzini: chi è, anni, carriera

Suo padre è il team manager sportivo Maurizio Manzini, uno dei dirigenti della Società Sportiva Lazio – ed è proprio grazie a lui che Francesca si appassiona, fin da piccola, al mondo del calcio. Francesca ha lavorato in radio, per RDS e ha recitato nel film di Carlo Verdone del 2018, Benedetta Follia. È una talentuosa imitatrice – da Belen, a Chiara Ferragni, passando per Sabrina Ferilli, fino ad arrivare all’indimenticabile imitazione di Simona Ventura.

Ha partecipato al talent show di Maria De Filippi, Amici Celebrities, condotto da Michelle Hunziker. Durante la sua vita, Francesca ha sofferto di due gravi disturbi alimentari. È stata dapprima anoressica, a soli 18 anni: è arrivata a pesare 47 kg. Una volta sconfitta l’anoressia però, è caduta nel baratro della bulimia. Oggi ha superato tutto e sta finalmente bene.

Francesca Manzini: la vita privata

Della sua vita privata si sa veramente poco e non è chiaro se abbia un fidanzato. Su Instagram molte foto, ma nulla che faccia trapelare l’esistenza di qualcuno nella sua vita sentimentale.

Francesca Manzini: curiosità