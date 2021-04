Enrica Bonaccorti: chi è, età, carriera, marito, figli e vita privata Spettacolo e Tv

Enrica Bonaccorti: chi è, età, carriera

Enrica Bonaccorti è nata a Savona il 18 novembre del 1949 ed è una conduttrice televisiva, radiofonica, paroliera e attrice. Ha esordito nei primi anni ’70 come attrice di teatro e di cinema. Ha collaborato anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno per il quale ha scritto diversi brani. La Bonaccorti è attiva anche come conduttrice radiofonica. Ha esordito in televisione in Rai nel 1978, ma ha raggiunto il successo negli anni ’80 con Italia sera e Pronto, chi gioca?. E’ poi passata in Finivest, e qui ha condotto quiz come Cari genitori.

Nel 2019 è approdata a Sky Italia e ha iniziato a condurre il people show tardo-pomeridiano Ho qualcosa da dirti.

Enrica Bonaccorti: la vita privata, gli amori

Enrica Bonaccorti ha sposato Daniele Pettinari e dall’unione è nata la viglia Veridiana, nata nel 1973. La Bonaccorti ha avuto relazioni sentimentali anche con Renato Zero, Arlando del Piave, Carlo di Borbone e Francesco Villari.

Chi é Enrica Bonaccorti: etá, carriera, lavoro, marito e figli

Enrica Bonaccorti é nata a Savona il 18 novembre 1949 ed ha esordito nei primi anni settanta come attrice di teatro e di cinema.

Attiva anche come conduttrice radiofonica, ha esordito in televisione in Rai nel 1978 con Il sesso forte, per poi raggiungere il successo durante gli anni ottanta con Italia sera e Pronto, chi gioca?

Passata in Fininvest, ha condotto quiz come Cari genitori e la prima edizione del varietà Non è la Rai.

Conosciuta soprattutto come conduttrice di svariati programmi televisivi e radiofonici, Enrica Bonaccorti ha avuto una buona carriera di attrice cinematografica negli anni settanta: in questo periodo ha lavorato in televisione recitando negli sceneggiati Eleonora nel 1973 (accanto a Giulietta Masina) e in L’amaro caso della baronessa di Carini di Daniele D’Anza nel 1975 dove sostiene un ruolo importante.