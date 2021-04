Margot, Valerio e Flavio: chi sono i figli di Luca Barbarossa e Ingrid Salvat? età, e dove abitano Spettacolo e Tv

Si chiamano Margot, Valerio e Flavio Loro sono i tre figli di Luca Barbarossa ha avuti dalla sua bellissima moglie Ingrid Salvat. Oggi il famosissimo cantautore Romano sarà presente nel salotto di Verissimo intervistato dalla bravissima Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme qualcosa di più sui suoi figli.

Luca Barbarossa e Ingrid Salvat come abbiamo detto in precedenza si sono sposati nel 1999 hanno avuto tre figli. Valerio è stato il loro primo figlio nato nel 1999 attualmente ha 22 anni. Flavio è il loro secondogenito nato nel 2001 ed attualmente ha 19 anni; Margot è stata l’ultima principessa a principessa arrivata in casa ed è nata nel 2009 attualmente ha 11 anni. I ragazzi hanno sempre preferito stare lontani dai riflettori e del mondo patinato del gossip quindi a tutt’oggi non si hanno molte informazioni sulla loro vita privata.

Luca Barbarossa e sua moglie Ingrid fanno del tutto per preservare la privacy della tua famiglia. Tutto quello che sappiamo è che abitano in un quartiere esclusivo di Roma chiamato Monteverde. Non sappiamo se uno dei ragazzi ha proseguito una carriera del padre, molto probabilmente sono cresciuti in un ambiente dove la musica è la padrona di casa. Non ci rimane che guardare l’intervista insieme per scoprire qualcosa di più sulla vita privata del cantautore Romano.