Programmi Tv oggi sabato 10 Aprile 2021, Film stasera in tv Rai, Mediaset e Sky Spettacolo e Tv

Su Rai Uno alle 21.15 Sotto copertura Il commissario Michele Romano (Claudio Gioè, 46) della Mobile di Napoli ha progettato un’operazione non autorizzata per arrestare il boss del crimine organizzato Antonio Iovine, ma proprio quando la squadra è sul punto di effettuare il fermo la Procura blocca tutto e il team è costretto a ricominciare da zero.

Su Rai Due alle 21.05 FBI «Tabula rasa» Maggie e O.A. (Zeeko Zaki, 31) indagano sulla scomparsa di una bambina rapita in un cottage mentre era in vacanza coi genitori. Il sequestro potrebbe essere una vendetta verso la famiglia. Intanto, Maggie ha dei dubbi sulla sua relazione con Nestor: l’uomo non è stato del tutto onesto con lei.

Su Rai Tre alle 21.45 Città segrete Prosegue il viaggio in Italia di Corrado Augias (86), che stasera ci porta a Firenze. Non solo tra luoghi celebri, ma anche alla scoperta dei capolavori nascosti e di storie capaci di stupire e affascinare il telespettatore. Il conduttore spazia da Brunelleschi a Collodi, passando da Don Milani fino all’indimenticabile Gino Bartali.

Su Rete 4 alle 21.20 Bernadette: Miracolo a Lourdes Lourdes, Francia, 1858. Tra i mesi di febbraio e luglio, la Vergine Maria appare diciotto volte all’umile pastorella Bernadette Soubi-rous (Katia Miran, 30). La giovane rivela la notizia, ma le autorità del paese inizialmente l’accusano di essersi inventata tutto. Ben presto, però, saranno costrette a ricredersi.

Su Canale 5 alle 21.20 Amici Anche stasera nello studio del Serale vanno in scena sfide avvincenti, esibizioni e guanti di sfida presentati da Maria De Filippi (59). Questa edizione del popolare talent show, partita con il 28% di share, sta ottenendo un grande successo, addirittura superiore a quello registrato negli ultimi anni.

Su Italia 1 alle 21.20 Wonder Park June è una bambina geniale e ricca di immaginazione che, depressa per la malattia che ha colpito la madre, si consola quando scopre in un bosco un favoloso parco divertimenti in disuso. Con l’aiuto di un gruppo di buffi animali parlanti, June decide di riportare la struttura al suo originale splendore…

Su La 7 alle 21.25 EDEN PRESENTA… Ciò annunciato ma poi rimandato, va in onda il documentario “Punto di non ritorno”, nel quale Leonardo DiCaprio discute con grandi personalità mondiali come Barack Obama e Papa Francesco sui rischi del cambiamento climatico.

Su TV 8 alle 21.30 DESTINI INCROCIATI (Usa 1999) di Sydney Pollack con Harrison Ford Un poliziotto e una deputata scoprono casualmente che i rispettivi coniugi, morti in un incidente aereo, erano amanti da parecchio tempo. Tra i due nasce una relazione speciale.

Su Nove alle 21.25 NOVE RACCONTA Lo speciale di stasera si intitola «Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante». Si parla del boss di Cosa nostra, considerato tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo: le sue tracce si sono perse nel lontano 1993.

Su Mediaset 20 alle 21.00 MATRIX RELOADED (Usa 2003) con Keanu Reeve Neo cerca di fermare “Matrix”, il programma di realtà virtuale che ha sostituito il mondo reale. Ma le macchine sferrano una controffensiva e si dirigono verso Zion, l’unica città umana rimasta.

Su Rai 4 alle 21.20 NARCOS: MEXICO (2* st., ep. 9) «Crescita, prosperità e liberazione» con Scoot McNairy Felix assicura il futuro del suo cartello con la consegna di 70 tonnellate di cocaina. Intanto, Walt e la Dea hanno un piano per rovesciare il suo impero. Segue ep. 10 «Libero scambio».

Su Iris alle 21.00 IPOTESI DI COMPLOTTO (Usa 1997) di Richard Donner con Julia Roberts Jerry Fletcher, tassista nevrotico, vede complotti ovunque e si confida con Alice Sutton, l’affascinante viceprocuratore distrettuale. Ma le sue teorie non sono bizzarre come sembrano…

Su Rai Movie alle 21.10 WHITE OLEANDER – OLEANDRO BIANCO (Usa 2002) con Michelle Pfeiffer In prigione per aver ucciso l’amante, una donna vede la figlia adolescente passare da una madre affidataria a un ‘altra. E tutte, alla fine, sono peggio di lei.

Su Paramount Network alle 21.10 ASTERIX & OBELIX – MISSIONE CLEOPATRA (Fr. ’02) di Alain Chabat con Monica Bellucci, Jamel Debbouze Cleopatra scommette con Cesare che riuscirà a costruire in tre mesi un palazzo a lui dedicato. Per realizzarlo l’architetto Nemerobis convoca i suoi amici galli.

Su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – NUOVI AMORI (Ger. ’16) di Udo Witte con Nike Fuhrmann Mentre il marito Stefon è sparito in Argentina, Luisa deve badare ai figli e si avvicina a Ben, uno scrittore. Ma un giorno Stefan torna a casa e suo padre cerca di ricomporre la coppia…

Su Cine 34 alle 21.00 OGGI A ME… DOMANI A TE (Italia 1968) di Tonino Cervi con Bud SpencerL’indiano Bill Kiova recluta alcuni pistoleri per dare la caccia al bandito Elfego. Il criminale gli ha ucciso la compagna e lo ha fatto arrestare ingiustamente.

Su Rai 5 alle 21.15 OCCIDENT EXPRESS (HAIFA È NATA PER STAR FERMA) Ottavia Piccolo e il drammaturgo Stefano Massini hanno raccontato alcune delle più acute emergenze civili. Come la storia di Haifa, una donna irachena che ha percorso 5.000 km per sottrarre la nipote alla guerra.

Su Rai premium alle 21.20 UN PASSO DAL CIELO 6 – I GUARDIANI «Sogni e ossessioni» con Daniele Liotti Camilla, aspirante poliziotta, salva Vincenzo dall’esplosione di una bomba. Francesco e Nappi indagano su chi possa avercela con il commissario e scoprono inquietanti indizi.

Su Real Time alle 21.40 VITE AL LIMITE Thederick ha basato tutta la sua vita sul cibo. Dipende solo da quello e, per dieci lunghi anni, è uscito solo per andare a comprare il gelato. Dopo un brutto spavento, però, ha deciso di cercare aiuto. Riuscirà il dottor Now ad aiutarlo?

Su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (6- st., ep. 2) «Incubi di morte» con John Nettles L’ispettore Barnaby è alle prese con la morte di Martin Wroath, ucciso da un ‘overdose di farmaci. Ben presto il poliziotto si rende conto che si tratta di omicidio.

Su Top Crime alle 21.10 POIROT – LA PAROLA ALLA DIFESA (G.B. 2003) di Dave Moore con Elisabeth Dermot Walsh •Elinor è accusata di aver ucciso sua zia e Mary, una sua rivale in amore. Tutte le prove sono contro di lei ma Elinor potrebbe essere innocente.

Su Sky Cinema Uno alle 21.15 LA RAGAZZA DEL TRENO (Usa 2016) di Tate Taylor con Emily Blunt Rachel viene licenziata a causa dei suoi problemi con l’alcol, dovuti alla separazione dal marito. Nonostante ciò, ogni mattina prende il treno e si reca a New York: ma un giorno…

Su Sky Cinema Due alle 21.15 VOLEVO NASCONDERMI (It. ’20) con Elio Germano Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo La vera storia dell’artista Antonio Ligabue: dall’infanzia, particolarmente complessa, fino all’incontro con lo scultore Mazzacurati, che lo convince a dedicare la sua vita all’arte.

Su Sky Cinema Family alle 21.00 ANNIE – LA FELICITÀ È CONTAGIOSA (Usa 2014) con Qu-venzhané Wallis Will Stacks, miliardario in corsa alle elezioni, decide di ospitare nella sua villa l’orfanella Annie. La bambina conquista il duro cuore del magnate che alla fine sceglie di adottarla.

Su Sky Cinema Action alle 21.00 TODAY YOU DIE (Usa 2005) di Don Fauntle Roy con Steven Seagal «Scott accetta di fare da autista a un mafioso. Coinvolto in una rapina da 20 milioni di dollari, è costretto a darsi alla fuga. Intanto la polizia si mette all’inseguimento dei banditi.

Su Sky Cinema suspense alle 21.00 DOMINO (Danimarca 2019) di Brian De Palma con Nicolaj Co-ster-Waldau A Copenhagen, l’ufficiale di polizia Christian Toft cerca giustizia per un collega ucciso da un terrorista dell’Isis. Si ritroverà coinvolto in un pericoloso intrigo internazionale.