Tiziana Giardoni chi è la moglie di Stefano D’Orazio? Età, figli, vita privata e lavoro

Oggi Tiziana Giardoni sarà ospite nella trasmissione di Serena Bortone oggi è un altro giorno per raccontare la vita del suo amato marito scomparso pochi mesi fa, siamo parlando del fantastico batterista del gruppo dei Pooh Stefano D’Orazio.

La coppia si era sposata dopo tantissimi anni di fidanzamento, nel 2017 con volarono in matrimonio purtroppo per la donna Draw poco a causa della scomparsa di Stefano. L’uomo prima di lei aveva avuto una lunga storia con Lena Biolcati, anche lei una batterista, Stefano D’Orazio aveva avuto una storia anche con Emanuela Folliero ex presentatrice di Rete 4. Andiamo a leggere nel dettaglio Chi è Tiziana.

Tiziana Giardoni era più piccola di 22 anni di Stefano D’Orazio, la donna è stata sempre restia ai riflettori del gossip. Anche lei lavorava nel mondo platinato dello spettacolo ma dietro le quinte. Tiziana è un si occupa di organizzare eventi e spettacoli.

L’amore tra Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio è addirittura raccontato all’interno di un libro che proprio il marito aveva scritto. Si tratta di “Non mi sposerò mai – Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi”. La proposta di matrimonio avvenne proprio durante un concerto dei Pooh che si svolgeva a Verona durante i Wind Music Awards.

Tiziana Giardoni non ha mai avuto figli così come Stefano D’Orazio che, però, era considerato come il padre di Silvia Di Stefano. Si tratta della figlia di Lena Bolcati ed anche lei lavora nel campo musicale.