Paola Barale: chi è, età, carriera, vita privata, fidanzato, compagno, figli e curiosità

Torna il consueto appuntamento con Serena Bortone ad oggi un altro giorno. La bellissima Paola Barale sarà ospite della trasmissione, È da molto che non si hanno più notizie sulla bionda che rubo il cuore Raz Degan. Scopriamo insieme qualcosa di più tu Paola Barale.

Paola Barale: chi è, età, carriera

Paola Barale è nata a Fossano il 28 aprile del 1967. Dopo aver conseguito il diploma presso l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, ha iniziato a lavorare in televisione. Paola è stata ospitata per la prima volta a Domenica In nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato. Il suo primo lavoro ufficiale è stato quello di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci. Da lì ha iniziato a condurre programmi di successo, e nel 1996 ha debuttato anche come attrice nella serie televisiva Cascina Vianello, al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Paola Barale: la vita privata, gli amori

Paola Barale dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando conduceva La Sai l’Ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti: i due si sono sposati nel 1998, ma hanno divorziato quando la Barale si è innamorata di Raz Degan, modello israeliano.

Il 29 maggio 2015 Paola, tramite il social Facebook, ha annunciato la separazione da Raz: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.

Paola Barale: curiosità, quello che non sai…

Nel 2001, durante una perquisizione in casa presa in affitto all’Isola d’Elba, i carabinieri hanno trovato un quantitativo di hashish con cui la showgirl ha sempre sostenuto di non avere nulla a che fare.

Nel corso degli anni, Paola è stata testimonial di diverse aziende, soprattutto di bellezza femminile.

Ha posato nuda per il calendario sexy 2000 della rivista GQ, foto di Fabrizio Ferri.