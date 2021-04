Ornella Vanoni: chi è, età, carriera, vita privata, figlio, marito, compagno

Torna il nuovo appuntamento con Via dei matti numero zero, il programma condotto da Stefano Bollani insieme a sua moglie Valentina Cenni. Stasera Ornella Vanoni sarà in studio, cerchiamo di scoprire qualcosa insieme.

Ornella Vanoni: chi è, anni, carriera, tutti i successi

Ornella Vanoni nasca a Milano esattamente il 22 settembre del 1934, suo padre era un industriale farmaceutico. Da piccola studia dalle Orsoline, ed è stata in molti collegi in Svizzera, Inghilterra e Francia con l’intento di fare come professione l’estetista. Nel 1953 torna a Milano e si iscrive immediatamente all’Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, poi nel 56 arriva il suo vero debutto sul palco in Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello. Per quanto riguarda il suo debutto da cantante deve aspettare l’anno seguente, mentre si effettuavano i cambi di scene in uno spettacolo, ha intrattenuto la gente con delle ballate della Rivoluzione Francese.

Ornella Vanoni è sicuramente un’artista completa, la sua carriera è cosi longeva che solo i grandi personaggi come lei possono ambire a questo traguardo: canta del lontano 1956, nel nostro paese è sicuramente considerata un monumento della musica leggera. Il suo successo si deve molto alle sua timbrica vocale molto particolare e riconoscibile con un repertorio musicale molto vasto Nel corso della sua brillante carriera ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo: è l’unica donna e il primo artista in assoluto ad aver vinto due Premi Tenco.

Ornella Vanoni: vita privata, amori, figlio

Ornella Vanoni ha avuto una lunga storia d’amore con il collega Gino Paoli. Nel 1960 si è sposata con il produttore Lucio Ardenzi: la coppia ha un figlio, Cristiano. Tra gli altri grandi amori della sua vita anche il regista teatrale Giorgio Strehler, Hugo Pratt, Francesco Leto.

Ornella Vanoni: il Covid-19

Ornella Vanoni a fine ottobre è risultata positiva al Covid ed è stata lei stessa ad annunciarlo con un post su Instagram: “Mi ha presa, sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo”. E sempre sul suo profilo social, il 17 novembre ha scritto: “Sono rinata, il covid mi ha lasciata”.