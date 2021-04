Oroscopo Branko domani domenica 18 Aprile 2021: Previsioni i segni

Capricorno

I tuoi valori saranno oggi messi alla prova per la vita. Ricorda, la strada facile alla fine porta al fallimento. Amore: L’ amore non entrerà nella tua vita quando lo vorrai, ma quando sarai pronto a riceverlo. Non forzare le situazioni inutilmente. Ricchezza: oggi ti libererai di tutti i tipi di limiti nei tuoi sogni e aspirazioni lavorative. Non aver paura di fissare i tuoi obiettivi in ​​alto. Benessere: sarà impossibile per te avere rispetto per te stesso se non rispetti adeguatamente chi ti circonda. Impara a metterti nei panni degli altri.