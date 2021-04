Giovanni Terzi: chi è l’attuale compagno di Simona Ventura? Età, lavoro e figli

La conduttrice amatissima da molti italiani sarà ospite ad oggi un altro giorno nel programma condotto da Serena Bortone per un’intervista a cuore aperto. Simona Ventura sta conducendo con successo il suo nuovo programma Games of Games. Scopriamo in più sul suo attuale compagno Giovanni terzi

Giovanni terzi, è un giornalista ha fermato Nel suo campo è il compagno della presentatrice televisiva che da tantissimi anni è sugli schermi delle nostre case, Simona Ventura.

Giovanni terzi nasce a Milano esattamente il 26 giugno 1964, è il figlio del celebre giornalista e vicedirettore Antonio Giovanni Battista terzi del Corriere della Sera il quale ha avuto collaborazione anche per il giornale.

Giovanni terzi è un personaggio molto conosciuto nella scheda televisiva, e anche uno scrittore ed ha avuto un passato in politica come assessore al Comune di Milano insieme alla Giunta Moratti.

L’uomo si è legato Simona Ventura nel 2019. L’ex marito di Simona Ventura Stefano Bettarini con il quale La donna ha avuto due figli non ha avuto mai problemi ad accettare il nuovo compagno della donna.

Giovanni ha atteso la fine della relazione tra quest’ultima e Gerò Carraro prima di rendere ufficiale il nuovo rapporto.

In precedenza Giovanni era stato legato sentimentalmente con Dalida Di Lazzaro.