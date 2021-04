Stefano Bettarini chi è l’ex marito di Simona Ventura? Età, vita privata e figli

Di certo non ha bisogno di presentazioni, Stefano Bettarini oltre ad essere un personaggio televisivo è molto conosciuto per via della sua carriera calcistica. E’ diventato famoso anche nel piccolo schermo Grazie al ex moglie Simona Ventura.

Stefano Bettarini nasce a Forlì esattamente il 6 febbraio 1972, come suo padre percorre la strada del calcio, Inizia ad allenarsi nel settore giovanile di staggia Senese e Inter nel ruolo di terzino sinistro. Dopo alcuni anni passati nel settore professionisti in C1 con il Baracca Lugo, fa il salto di qualità e viene acquistato dalla Lucchese per poi farli su esordio in Serie A indossando la maglia del Cagliari.

Successivamente la sua carriera lo porto a trasferirsi in altre molte squadre di calcio: Fiorentina, Bologna, Venezia e Sampdoria fino a quel giorno malefico che venne indagato per il calcioscommesse Ma poi, successivamente prosciolto da ogni accusa perché il fatto non sussiste. Finisce la sua carriera di calciatore al Parma, nel 2005. Cominciando così la sua carriera televisiva partecipando come inviato al reality La talpa. Da quel giorno per lui Iris spalancarono le porte degli studi televisivi, inizio a fare diversi spot pubblicitari e successivamente partecipa ad altri reality show come il Grande Fratello VIP, nel 2016 e nel 2020.

Nel 2018 è tra i concorrenti della prima edizione di Temptation Island, assieme alla compagna Nicoletta Larini.

Come abbiamo detto in precedenza Stefano Bettarini è stato sposato con Simona Ventura per 10 anni dal 98 al 2008, da loro matrimonio o sono nati due figli Nicolò e Giacomo.

E’ durato un anno il rapporto successivo, con la ballerina Samantha Togni. Il rapporto con Ilenia Iacono si è concluso pochi mesi prima di arrivare al matrimonio.

Da alcuni anni l’ex terzino è fidanzato con Nicoletta Larini.