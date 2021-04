Simona Ventura: chi è, età, carriera, figli, compagno, ex marito e vita privata

Simona Ventura è una presentatrice italiana con un con un grande seguito. La donna è molto seguita dal pubblico, la possiamo vedere protagonista su Rai 2 con l’ultimo programma chiamato Game of Games. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla conduttrice.

Simona Ventura è nata a Bentivoglio in una provincia di Bologna, il primo Aprile 1965 attualmente ha 56 anni e nasce sotto il segno dell’Ariete. Per vederla la prima volta in televisione e dobbiamo risalire agli anni 80 Quando la donna è partecipe di tantissimi programmi di successo.

Simona Ventura è stata la presentatrice per molti anni dell’Isola dei Famosi quando nel 2011 addirittura vi partecipa come concorrente ed è stata molto apprezzata dal suo pubblico. Ha condotto tantissimi programmi, noi ve ne citiamo alcuni: Selfie – le cose cambiano, Temptation Island, Notti sul ghiaccio.

Parlando della tua sfera intima è più privata, Simona Ventura ha sposato l’ex calciatore Stefano Bettarini con i quali ha avuto due figli Giacomo e Niccolò. Successivamente nel 2014 la donna arriva all’adozione di una bambina ma questo dopo il divorzio per i numerosi flirt extraconiugali di Stefano Bettarini. Attualmente Simona Ventura ha un nuovo compagno che si chiama Giovanni Terzi.