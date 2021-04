Lino Banfi: chi è, vero nome, età, moglie, figli, malattia e vita privata – Tutto su di lui

Chi è che non conosce Lino Banfi? lui è un famosissimo attore italiano amato da tutti. Lino Banfi viene molto la sua famiglia e soprattutto a sua moglie che purtroppo è malata. Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa di più sul grande artista italiano.

Lino Banfi come abbiamo detto in precedenza è un attore amatissimo italiano conosciuto per via dei suoi numerosi film. Tantissimi, la nuova generazione lo conosce come nonno libero per via della fiction Un medico in famiglia. È una persona di una sensibilità incredibile amato da molte generazioni di versione, e nominato nel 2001 ambasciatore UNICEF.

Non tutti sanno che è vero nome di Lino Banfi e Pasqualino Maria Zagaria, è stato un altro grande attore Totò a Costringerlo quasi di modificare il suo nome dicendogli che nel mondo dello spettacolo più il nome è corto è più portafortuna.

Attualmente Lino Banfi a 85 anni è nato ad Andria in provincia di Bari trattamento il 9 luglio del 1936 ed è del segno zodiacale del Cancro.

Sposato del primo marzo del 62 con la sua amata Lucia Lagrasta dopo un fidanzamento durato 10 anni. In alcune interviste, Lino Banfi ha dichiarato quanto amasse la moglie, affermando che pur avendo girato tantissimi film con attrici bellissime A livello mondiale nei suoi pensieri c’è sempre stata la sua adorata moglie.

Lino Banfi ha due figli che si chiamano Walter e Rosanna. Anche la ragazza ha preso le orme del padre ed è attrice Recitando molto spesso a fianco del padre sia in TV che a grande schermo.

Era giovanissimo quando ha conosciuto sua moglie Lucia: non aveva ancora compiuto 16 anni, e il loro amore è nato quando Lino Banfi non era ancora conosciuto. Eppure, quella splendida ragazza che gli aveva fatto battere forte il cuore non lo ha mai abbandonato, anche nei momenti più difficili. “In due occasioni importanti della nostra vita lei ha preso una decisione drastica” – ha rivelato alla Bortone. “Da giovane le dissi: ‘Senti, io ti voglio bene, ma se un giorno ci sposiamo io non posso rimanere a Canosa‘. Lei aveva un negozio di parrucchiera, era molto brava. Non pensavo lei fosse pronta a lasciare tutto, ma mi disse: ‘Come va, va’”.