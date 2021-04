Rosanna Banfi chi è la figlia di Lino Banfi? Età, marito, figli, malattia, carriera e vita privata

Lino Banfi, anche una figlia che ha preso le sue stesse orme, Rosanna Banfi anche essa è una graditissima attrice molto seguita dal pubblico. Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa in più sulla vita privata della donna.

Come abbiamo detto in precedenza Rosanna Banfi e la figlia del famosissimo attore Lino Banfi, la donna ha recitato con il padre su diverse pellicole. Moglie e mamma ha dovuto lottare con un bruttissimo tumore al seno nel lontano 2009, attualmente continua il suo lavoro di attrice mostrando ancora più forza e intraprendenza.

Rosanna Banfi attualmente ha 58 anni è nata a Canosa di Puglia in provincia di Bari esattamente il 10 aprile del 1963 e da disegno zodiacale dell’Ariete. Si sposa nel 1992 con Fabio Leoni anch’esso attore e produttore. Insieme hanno avuto due figli Fabio leone e Pietro.

È stato proprio Lino Banfi a divulgare in un’intervista la malattia che colpì l’adorata figlia. Nel 2009 Rosanna scopre di avere un brutto tumore al seno fortunatamente per lei, avendolo preso in tempo è riuscita ad abbattere con massicce dosi di chemioterapia il cancro. Dopo questa bruttissima esperienza, l’attrice ha deciso di diventare testimonial di una campagna di screening precoce per prevenire il tumore del seno.

Carriera

Rosanna Banfi ha esordito al cinema verso la fine degli anni ottanta in alcuni film interpretati dal padre, tra cui Roba da ricchi e Bellifreschi, entrambi del 1987. Sempre al fianco di Lino Banfi è stata nel cast di alcune fiction televisive Rai: Il vigile urbano (1989), Un medico in famiglia (1998-2009, 2013-2016), Angelo il custode (2001), Raccontami una storia (2004) e Il padre delle spose (2006), in cui interpretava il ruolo di una donna lesbica, interpretazione che le vale cinque anni dopo il Gay Village Award. Nel 2014 ha vinto l’undicesima edizione del Premio Leonardo Azzarita a Molfetta.