Niccolò Bettarini: chi è il figlio di Simona ventura? Età, sport

Lui, Niccolò Bettarini e il primogenito nato tra il matrimonio di Simona Ventura con Stefano Bettarini, come sapete tutti loro sono due personaggi del mondo televisivo molto conosciuti. Il ragazzo attualmente vuole prendere la strada del padre percorrendo la carriera calcistica.

Niccolò Bettarini, nasce a Milano esattamente il 6 ottobre 1998, ha un fratello di nome Giacomo è una sorella adottiva di nome Caterina, La ragazza è a tutti gli effetti figlia di una parente di sangue di Simona Ventura che è stata adottata dalla stessa nel 2014.

Niccolò non è cresciuto in Italia, la maggior parte della sua vita l’ha passata in Inghilterra, il ragazzo proprio lì ha iniziato a studiare e ad intraprendere la carriera Come giocatore di calcio, dopo un brutto infortunio Il ragazzo ha dovuto rallentare con il pallone. Nel 2018, come Ricordami in molti è stato aggredito brutalmente mentre era in compagnia con amici fuori da un locale.

L’aggressione è stata così violenta che il ragazzo ha riportato alcune ferite da arma da taglio che per fortuna non hanno intaccato nessun organo vitale. Stefano Bettarini e Simona Ventura hanno sempre protetto i suoi figli dal mondo dello spettacolo, ma contro il parere dei genitori ragazzo ha comunque tentato un approccio con lo Youtuber Valeficent ha condotto lo spin-off online de Il Collegio.

Niccolò Bettarini è attualmente single, dopo la storia con Carolina Schiavi. In precedenza è stato legato a Ginevra Lambruschi e Michelle Sander, “Madre Natura” del programma Ciao Darwin.