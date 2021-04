Giacomo Bettarini: chi è il figlio di Simona Ventura? Età e sport

Simona Ventura è attualmente fidanzata con Giovanni Terzi, prima di lui è stata sposata con l’ex calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli. Oggi Simona Ventura la possiamo vedere nel programma condotto da Serena Bortone. Scopriamo insieme qualcosa in più sul suo figlio Giacomo Bettarini.

Giacomo Bettarini è il secondo figlio venuto da matrimonio tra Stefano Bettarini e Simona Ventura, i ragazzi è nato prima che i genitori si lasciassero, a differenza del Fratello, Giacomo ha scelto di non prendere la strada del padre, sia quello di diventare calciatore.

Giacomo Bettarini nasce a Milano il 13 novembre del 2000. Il ragazzo ha provato a cimentarsi con il mondo del calcio quando era più piccolo, ma dopo un primo periodo di prova ha capito che una carriera da professionista per lui non era ciò che desiderava.

Va detto che il ragazzo è molto propenso agli sport in generale, anche se attualmente pratica particolarmente la boxe. Adesso vive in Inghilterra dove sta concludendo gli studi, e dalle ultime interviste rilasciate da tua madre Simona Ventura sembra che il ragazzo abbia molta nostalgia di casa, e non vedo l’ora di tornare a congiungersi con la sua famiglia.

Giacomo Bettarini è decisamente riservato, anche se è piuttosto seguito sui social, dov’è conosciuto con i nicknames Jack Beat o Jack Betta. Non ha escluso di lavorare nel mondo dello spettacolo in futuro, magari “dietro le quinte”, a differenza dei genitori.