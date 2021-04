Alessio Boni: chi è, età, carriera, vita privata, compagna e figli

Alessio Boni, è un grandissimo attore italiano che ha molto seguito, sia in televisione che al cinema ma anche a teatro. Oggi 19 aprile 2021 l’attore sarà protagonista nel salotto o di Serena Bortone ad oggi un altro giorno. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Alessio Boni è nato a Sarnico, in una piccola provincia di Bergamo virgole trattamento e 4 luglio 1966 attualmente ha 54 anni e i 55 diverse Gina quest’anno, nasce sotto o il segno zodiacale del Cancro ed è il secondo di tre fratelli. Il padre era stato un grande partigiano e la madre si è sempre occupato della casa.

Sin da subito appena 14 anni inizia a lavorare insieme al papà come piastrellista, successivamente lavora anche nella Polizia di Stato per quasi due anni e all’età di 20 parte per la California, destinazione San Diego. Il suo ritorno in Italia risale nel 1988 ed inizia il suo lavoro nel mondo platinato dello spettacolo, fin da subito si cimenta come attore di fotoromanzi e successivamente negli anni 90 fa il suo esordio in TV come attore.

Numerosissimi sono i personaggi da lui interpretati e sempre di grande successo. Alessio Boni ha interpretato personaggi in: la compagnia del cigno, Tutti pazzi per amore, Caravaggio, Arrivederci amore, ciao e moltissimi altri.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessio Boni ha una compagna che si chiama Nina Verdelli e lo scorso anno la coppia ha avuto il loro primo figlio.