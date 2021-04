Nina Verdelli chi è la compagna di Alessio Boni? età, lavoro, figli e vita privata

Lei si chiama Nina Verdelli è l’attuale compagna di Alessio Boni, lui è un famoso attore, l’abbiamo visto 1000 volte in qualche fiction in televisione, al cinema o a pure a teatro. Oggi l’attore sarà presente nel programma condotto da Serena Bortone oggi un altro giorno cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

Nina Verdelli e una donna molto riservata a cui tiene molto la sua privacy e quindi, le informazioni che abbiamo su di lei non sono molte dettagliate. La donna 35 anni Ma attualmente non conosciamo la tua data di nascita.

Nina Verdelli è una giornalista è figlia d’arte, Sua madre era la famosa giornalista Cipriani dell’Orto molti la ricordano per essere la direttrice di Donna Moderna, tuo padre anch’esso giornalista di enorme successo è Carlo Verdelli direttore della Gazzetta dello Sport, Vanity Fair e molti altri Magazine e. Nina Verdelli ha vissuto tantissimo tempo nella Grande Mela affermandosi successivamente nel mondo del giornalismo come i suoi genitori.

Nel 2018 è diventata anch’essa conosciuta per via della storia d’amore con Alessio Boni, i quali hanno dato al mondo l’anno scorso il loro primogenito Lorenzo.