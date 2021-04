Gene Gnocchi chi è, dove e quando è nato, età, moglie, figli, vita privata, vero nome e dove abita

Ospite ad oggi è un altro giorno nel programma condotto da Serena Bortone per una volta di Gene Gnocchi. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più ho sull’uomo. Il vero nome di Gene Gnocchi è Eugenio Ghiozzi vigolana a Fidenza in una piccola provincia di Parma esattamente il primo marzo del 1955 attualmente a 66 anni di età. Grande comico, cabarettista e conduttore televisivo. Il laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma, inizia la professione come avvocato ma nello stesso tempo anche quella del frontman nel gruppo I desmodromici.

Il suo esordio risale nei primi degli anni 80 allo Zelig di Milano. Dopo alcune presenze nella trasmissione di Maurizio Costanzo Show, gene Gnocchi lo troveremo nello show Emilio del 1989. Come non ricordarlo al gioco dei Nove nel programma condotto da Raimondo Vianello.

Nella tua vita privata sappiamo che ha quattro fratelli e una sorella. Nel 1987 ha avuto sua figlia Silvia poi successivamente sono arrivati Marcello ed Ercole. Dopo la separazione nel 2013 è diventato padre di Irene e di Livia nel 2018.