Red Canzian: chi è, figli, moglie, vita priva e carriera

Conosciamo tutti Red Canzian il mitico batterista dei Pooh. Purtroppo come sappiamo la grandissima band ha deciso di sciogliersi. Oggi red sarà ospite nella trasmissione condotta da Serena Bortone, oggi è un’altro giorno. Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa di più sul personaggio famoso.

Ovviamente la musica per Red Canzian è sempre stato al centro dell’attenzione sigla specialmente in questo periodo di lockdown dov’è anche la categoria le cantanti ha subito un duro colpo.

Red Canzian è nato a Quinto di Treviso esattamente il 30 novembre del 1951. Cominciare a suonare la chitarra sin da piccolo poi successivamente a metà degli anni sessanta ha partecipato a molti concorsi nella tua regione. Conosceva i gruppi musicali, te dei prototipi come front Man. Dopo un po’ di tempo la band si è sciolta, del gruppo dovevano partire per il militare, arriva nel 1973 la chiamata dei Pooh per sostituire il medico Riccardo Fogli.

Per quanto riguarda la vita privata di Red Canzian, sappiamo del suo soprannome da latin lover. Ha avuto un fidanzamento di appena un anno con un’altra cantante italiana Marcella Bella nel 1973 e successivamente ancora con un’altra cantante bellissima Patty Bravo. Nel 1976 lo possiamo vedere al fianco di Loredana Bertè e successivamente di Mia Martini. Negli anni 80 decide di mettere la testa a posto e sposa degli a Gualtiero con la quale ha una figlia di nome Chiara nata nel 1989, ma anche questo matrimonio si separa nel 1992. Il cantante si sposa per la seconda volta con Beatrice niederwieser.