I giardinieri sapranno quando piantare le fragole, a seconda della zona di coltivazione nella loro zona. Pertanto, puoi piantare all’inizio di maggio o all’inizio di aprile nello stato di piantatrice di alberi. Oltre a capire le migliori verdure da coltivare. Funzionerà anche a tuo favore se conosci le migliori varietà di fragole per lo stato e quando piantare i frutti.

Quando piantare fragole e punte in crescita

Il giusto tempismo e le giuste pratiche nella coltivazione delle fragole ti aiuteranno a ottenere il massimo da questo frutto perenne. Oltre a sapere il mese esatto in cui piantare le fragole, dovresti conoscere la spiegazione dietro. Allo stesso tempo, i giardinieri devono adattarsi di conseguenza alla loro area.

Quando puoi iniziare a piantare?

Puoi iniziare a piantare fragole all’inizio di maggio o all’inizio di aprile. In generale, la maggior parte sperimenterà da -20 a -10 ° F in inverno. Pertanto, vuoi proteggere le tue fragole da queste temperature estremamente basse usando una serra. Puoi controllare Krostrade.com per ulteriori informazioni sul giardinaggio in serra. Per la protezione e la produttività delle colture in condizioni estreme.

Come piantare le fragole?

Inizia scegliendo un luogo che riceva pieno sole e abbia un terreno argilloso sabbioso ben drenato con un pH compreso tra 6 e 6,5. Aiuterà anche ad avere un contenuto di materia organica del 2% prima di iniziare a piantare.

L’estensione ha avvertito di sacche di gelo nelle zone basse, che possono causare danni da gelo ai frutti. È qui che una serra può aiutare a proteggere le fragole quando iniziano a fiorire all’inizio della primavera. Per l’irrigazione e l’alimentazione, garantire un’irrigazione adeguata e utilizzare un fertilizzante completo prima di piantare.

Posso piantare fragole adesso?

È meglio piantare le fragole in aprile o maggio durante la primavera. Una volta che l’estate colpisce da luglio ad agosto, i giardinieri spesso mantengono il loro giardino. Ciò include la coltivazione, l’irrigazione, la fertilizzazione dell’area e il controllo di parassiti come gli acari.

La metà di agosto e settembre è adatta per la concimazione. Puoi anche iniziare a chiarire le fragole a settembre a circa quattro piante per piede quadrato. I parassiti a cui prestare attenzione questo mese sono i nematodi.

Qual è il posto migliore per piantare le fragole?

Il posto migliore per piantare le fragole è un’area che riceve almeno 6 ore di luce solare diretta ogni giorno. Come accennato in precedenza, il terreno argilloso sabbioso deve contenere materia organica per promuovere una crescita sana. Inoltre, dovresti evitare di piantare in un giardino che hai precedentemente utilizzato per colture come pomodori, melanzane. Meloni e rose perché i funghi possono essere ancora presenti.

La temperatura migliore per piantare le fragole è da 60 a 80 ° F.Mentre le piante possono tollerare le basse temperature invernali, le bacche possono ancora essere danneggiate intorno ai -10 ° F.D’altra parte, le fragole diurne non germoglieranno quando le temperature superano gli 85 ° F

Quante fragole ottieni da una pianta?

Una pianta può produrre un litro di fragole durante una stagione di raccolta di tre o quattro settimane. Questa quantità dipenderà dal fatto che le condizioni di crescita siano ideali e se si tratta di un modello di produzione regolare. Se vuoi coltivare bacche per la tua famiglia, devi avere una fila di piante di 15 piedi per produrre bacche sufficienti per quattro membri della famiglia.

Puoi mangiare fragole da matricola?

In genere, non sarai in grado di ottenere fragole nel primo anno di produzione. Gli esperti raccomandano di pizzicare i fiori durante il primo anno per incoraggiare l’insediamento delle radici e la formazione di gemme per il raccolto dell’anno successivo. Questo è vero se semini in primavera, ma le bacche che semini prima dell’inverno possono produrre la primavera successiva.

In generale, molti fattori possono influenzare la produzione delle tue piante. Otterrai una migliore resa in frutta se permetti alle piante di sviluppare radici sane durante il primo anno. Ma vale anche la pena notare che il tipo di fragole e cultivar che pianterai determinerà anche quanto tempo dovrai aspettare prima della piena produzione.

Conclusione

Lo stato dei piantatori di alberi non è praticabile solo per la produzione di ortaggi. Sapere quando piantare le fragole ti permetterà di sfruttare questa perenne per anni. Puoi piantare le tue bacche all’inizio di maggio o all’inizio di aprile e usare una serra per proteggerti dal gelo.

Vale anche la pena notare che le piante si stabiliscono durante il primo anno. Pertanto, astenersi dal raccogliere le bacche nel primo anno.