I giardinieri per la prima volta spesso si chiedono quando piantare le cipolle. Se c’è una cosa che devi sapere sul clima freddo in montagna, è il fatto che le cipolle lo adorano. Tuttavia, per assicurarti di ottenere il raccolto che stavi aspettando, è meglio scavare più a fondo e imparare di più sul modo corretto di piantare e coltivare le cipolle.

Quando dovresti piantare le cipolle?

Giardinieri esperti consigliano di piantare semi di cipolla non appena puoi lavorare il terreno. Il momento migliore per piantarli è da metà a fine marzo. Tuttavia, è importante notare che puoi ancora piantare alcune varietà di cipolle fino alla fine di aprile.

Come vengono piantati i bulbi di cipolla?

Se vuoi coltivare bulbi per cipolle verdi o erba cipollina, tutto ciò che devi fare è piantarli ad almeno 1-2 pollici di profondità e assicurarti che siano a uno o due pollici di distanza. Inoltre, i bulbi di cipolla dovrebbero essere piantati in file distanti circa 18 pollici.

D’altra parte, se stai cercando di coltivare bulbi di cipolla tradizionali, assicurati di piantarli a 1-2 pollici di profondità e 5-6 pollici di distanza. Questi bulbi dovrebbero essere piantati a circa 1 o 2 piedi di distanza in file.

Le cipolle hanno bisogno di molto sole?

Tieni presente che le cipolle hanno bisogno di un’esposizione completa al sole per prosperare. Per questo motivo, è meglio trovare un luogo ideale dove altre piante non smaltiranno le loro cipolle.

Quante cipolle otterresti da una pianta?

In circostanze normali, solo una cipolla può crescere da un singolo bulbo. Tuttavia, questo non significa che non sarai in grado di produrre molte cipolle da una pianta.

Come posso piantare piante di cipolla?

Puoi iniziare a piantare cipolle da semi o gruppi di piccoli bulbi. Dopo aver avviato i semi, li trapianta in cellule più grandi. Prima di piantare, assicurati di lasciare i vasi fuori per alcuni giorni per indurirli.

Quando li pianti nel tuo giardino. Assicurati di fornire abbastanza spazio per farli crescere, almeno da 4 a 6 pollici di fila. Le file dovrebbero essere distanti circa 1 o 2 piedi. Ogni pianta di cipolla dovrebbe essere piantata in un piccolo foro profondo circa 1/2 pollice.

Assicurati di tagliare le cime a 4 pollici dopo la semina. Tieni presente che le tue piante di cipolla avranno bisogno di un pollice d’acqua ogni settimana. Ciò significa che se il tempo è secco, dovrai annaffiarli di più.

Dovresti provare il giardinaggio in serra?

Sì, dovresti tentare la fortuna nel giardinaggio in serra. A parte il fatto che ti consente di prolungare le stagioni di crescita delle tue piante e fornire loro il miglior ambiente di crescita. Ti permette anche di coltivare il tuo cibo. Diamo uno sguardo più da vicino ai vantaggi di creare la tua serra.

Ti offre una lunga stagione di crescita

Una serra intrappola il calore e le radiazioni del sole. Oltre a una quantità ragionevole di vapore acqueo all’interno della custodia. Per questo motivo il calore e l’umidità all’interno della struttura rimangono relativamente costanti, indipendentemente dal clima esterno. Inutile dire che le stagioni di crescita delle tue piante si estenderanno agli inverni più freddi.

Fornisce un ambiente di crescita ideale

A parte il fatto che la serra fornisce abbastanza calore e umidità per migliorare la crescita delle piante. Li protegge anche da forti piogge. Venti forti, bufere di neve, neve e altre condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, riduce al minimo l’esposizione delle tue piante a insetti e parassiti che non esiteranno a distruggere tutti i tuoi sforzi di giardinaggio.

Inoltre, poiché hai un maggiore controllo dell’ambiente di crescita delle tue piante. Avere una serra ti offre innumerevoli opportunità per piantare ortaggi. Frutta e fiori fuori stagione. Puoi persino coltivare piante che non sono native della tua zona.

Puoi dimenticarti del paesaggio

Chi sceglie il giardinaggio all’aperto tradizionale spesso rinuncia quando incontra problemi di giardinaggio. Nel caso ve lo stiate chiedendo. Il paesaggio è tutt’altro che facile se decidi di farlo da solo. Pur avendo l’aiuto di professionisti del paesaggio è il modo migliore per andare, ha anche un prezzo.

Con giardinaggio in serra. Non dovrai preoccuparti del paesaggio perché le serre sono disponibili in varie forme e dimensioni. Inoltre, è estremamente facile personalizzare il design della tua serra in base alle tue preferenze personali.

Ti permette di risparmiare sulle spese di generi alimentari

Probabilmente sai che i prezzi dei prodotti freschi tendono a fluttuare a causa delle condizioni meteorologiche. Così come i costi di trasporto. Avere la tua serra ti permetterà di coltivare il tuo cibo e ridurre le tue bollette.

Avrai un maggiore controllo sulle spese di generi alimentari e un maggiore controllo sui tipi di frutta e verdura che desideri gustare durante tutto l’anno. Anche se investire in una serra può essere un po ‘costoso. Entro un anno o due, sarai in grado di recuperare quel costo e un po ‘di più.

Considerazioni finali su quando piantare le cipolle nelle serre

Se vuoi davvero portare la tua esperienza di giardinaggio al livello successivo, vorrai sapere quando piantare cipolle nelle serre. Sulla base di ciò di cui abbiamo parlato, ora è il momento migliore per andare avanti e farlo. Visita oggi stesso il sito web di Krostrade per visualizzare la nostra vasta selezione di serre robuste e durevoli realizzate con materiali di alta qualità.