Roberto Farnesi: chi è, età, vita privata, compagna, moglie e figli

Roberto Farnesi nasce 19 luglio del 1969 in una piccola provincia di Pisa di nome Navacchio. Fin da ragazzo parte per Firenze Dove inizia a frequentare la grandissima scuola di cinema immagina. La sua carriera comincia con i fotoromanzi, già dal 1994.

Roberto Farnesi comincia la recitazione per il cinema, e specialmente per la televisione, dove avrà un grande riscontro del pubblico per via delle molte fiction e soap che lo vedono protagonista. Anche la partecipazione a Centovetrine è stata per lui molto importante, visto il numero di persone che la seguono.

Continuerà ad ammaliare indossando la divisa nella serie televisiva i carabinieri, dove Roberto era impegnato nel ruolo del brigadiere Luigi testa.

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che l’uomo è stato per tanti anni lo scapolo più conteso della televisione italiana. L’attore è stato visto molte volte in compagnia di donne bellissime, ma nessuna era effettivamente la tua fidanzata. Anche se, nel passato ha avuto alcune fidanzate molto più giovane di lui come: Desirée Noferini, Miss Toscana 2005, e Federica Bertolani, Miss Toscana 2004. Ma dal 2015 è fidanzato con Lucya Belcastro, di 25 anni più giovane di lui.

Quando si conobbero lei aveva soltanto 21 anni e addirittura, si è appena iscritto all’università. Infatti a quell’epoca la loro storia ha iniziato subito a far scalpore, per via della differenza di età.