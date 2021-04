Cristina Donà: chi è, età, carriera, marito, figli e Ospite di Stefano Bollani

Cristina Donà una fantastica cantautrice italiana che ha un successo grandissimo e piace molto il pubblico italiano. Oggi, martedì 20 aprile 2021 sarà ospite nel pre-serata di Rai 3 nella trasmissione condotta da Stefano Bollani e sua moglie Valentina Cenni in via dei matti numero zero. Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa di più sulla donna.

Il vero nome di Cristina Donà è Cristina Trombini, nata a Rho esattamente il 23 settembre del 1967 attualmente ha 53 anni e prima della fine dell’anno ne compila 54. Il suo segno zodiacale è romantico e artistico, Infatti è della Bilancia. Per chi non lo sapesse Cristina canta e Suona musica rock la Club azione iniziata da giovanissima. Cristina Donà successivamente avrei preso il diploma al liceo artistico all’accademia delle belle arti di Brera intraprende la strada della musica, ma ancor prima aveva anche lavorato come scenografa.

Per risalire al suo esordio dobbiamo andare indietro fino al 1991, quest’anno la donna festeggerà il trentennio di attività musicale. Cristina Donà Conosci Emanuele Agnelli e immediatamente entrambi iniziano a organizzare concerti. Nel 1996 esce il suo album tregua, Ottenendo un successo oltre le sue aspettative. Cristina Donà in quel momento viene cercata da molti artisti italiani ed internazionali e Comincia ad avere parecchie collaborazioni, facendo concerti sia in Italia che in Germania ed anche a Londra. In tutti questi anni di carriera Cristina Dona continua ad affermarsi sempre di più nel panorama musicale.

Parlando della tua vita privata, Cristina Donà sappiamo che è sposata con Davide sapienza e, anche sono scrittore di molto talento. Dalla loro unione nasce un figlio di nome Leonardo. La coppia è estremamente riservata e cerca di vivere il loro amore lontano dai riflettori.