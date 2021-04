Orietta Berti: chi è, età, carriera, marito, figli e vita privata

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Oggi Orietta Berti sarà ospiti nella trasmissione condotta da Serena Bortone ad Oggi un altro giorno. Sicuramente la cantante farà un’intervista a cuore aperto spaziando tra passato, presente e futuro. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più

Orietta Berti è tra le più famose e importanti del nostro cantautorato italiano: viene chiamata l’usignolo di Cavriago, nel corso della sua carriera artistica ha saputo cambiare il suo repertorio canoro pur non perdendo mai la propria identità artistica.

Chi è Orietta Berti?

Nasce a Cavriago in una piccola provincia di Reggio Emilia il 1° giugno 1943, Orietta Galimberti inizia la sua splendente carriera all’inizio degli anni 60, dopo una gavetta durata abbastanza riesce ad esordire nella sua prima vera competizione canora ufficiale nel 1961 in Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, nella gara riesce ad arrivare terza subito dopo Paola Neri (prima) e Iva Zanicchi (seconda), mentre Gianni Morandi si piazza nono: per l’occasione si esibisce cantando Il cielo in una stanza di Gino Paoli, brano lanciato da Mina l’anno prima.

Da quel momento per Orietta Berti comincia il grande successo, nel 1965 con il brano Tu sei quello mentre l’anno seguente arriva il suo primo appuntamento con il Festival di Sanremo con Io ti darò di più, la gara si ripeterà nel 1967 con una canzone che l’opinione pubblica ha molto apprezzato, Io, tu e le rose.

Nel 1970 esce Finchè la barca va che resta una delle sue canzoni più conosciute, in quel momento anche la televisione comincia ad interessarsi a li dedicandogli un programma chiamato, La cugina Orietta, nel ’71 realizza L’ora giusta, altro grande successo e dì li a poco incide altri 3 album, Più italiane di me, Cantatele con me e Così come le canto.

Negli anni 70 comincia nella produzione autonoma dei suoi brani lasciando il “mainstream” anche se non del tutto: in quel periodo realizza Le mie nuove canzoni e realizza la sigla di Domenica In La Balena.

Nel frattempo si concede qualche apparizione al cinema (in uno degli episodi di I nuovi mostri di Monicelli e Quando c’era lui …caro lei! assieme a Paolo Villaggio). La sua carriera prosegue con numerosi successi, adattandosi nel corso degli anni alle diverse mode e tendenze ma riuscendo a non snaturarsi realmente mai.

Apprezzato personaggio anche al di fuori del contesto musicale, non si contano le numerose partecipazioni televisive, come a Domenica In e Buona Domenica, Ballando con le stelle nonchè in programmi come Ora o mai più.

Età e vita privata

E’ nata il 1 giugno 1943. Sposata dal 1975 con Osvaldo Paterlini, e la coppia ha due figli, Omar (1975) e Otis (1980).