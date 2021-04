Oroscopo Branko oggi giovedì 22 Aprile 2021: previsioni del giorno

Oroscopo di oggi: ti troverai a un bivio di lavoro. Dovrai decidere se vendicarti o meno per determinate azioni contro di te. Pensa con saggezza. Amore: una giornata formidabile per impegnarsi in tutti i tipi di dialoghi in coppia e dissipare tutti i tipi di tabù o insicurezze. Ricchezza: buone notizie ti stanno arrivando. Approfitterai di ogni opportunità che ti si presenta al lavoro. Benessere: i rimpianti sono un inutile spreco di energia. Non importa quanto lo desideri, non sei in grado di tornare indietro nel tempo. Attendo con ansia.