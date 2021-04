Franco Cordova chi è l’ex marito di Marisa Laurito, età, carriera, vita privata

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Franco Cordova, oltre ad essere un ex calciatore è anche l’ex marito della nota attrice, showgirl e conduttrice Marisa Laurito. I due sono stati insieme per diverso tempo, poi dopo il matrimonio i due sono rimasti al fianco l’uno dell’altro solo per tre mesi. Ma chi è Franco Cordova? Conosciamolo meglio.

Franco Cordova, chi è l’ex marito di Marisa Laurito

E’ nato a Forlì il 21 giugno 1944, ha 76 anni ed è un ex calciatore di ruolo centrocampista. Ha giocato in squadre di grande successo e di grande rilievo a livello nazionale e non solo. Ha militato ad esempio nella Roma ed è stato anche un calciatore della Nazionale di calcio italiana. Soprannominato Ciccio, Franco apparteneva ad una famiglia napoletana e per questo motivo è cresciuto tra le file delle squadre partenopee.

Vita privata

E’ stato sposato in prime nozze con Simona Marchini, ovvero la figlia dell’ex presidente della Roma. Poi, nel 2001 ha sposato Marisa Laurito, con la quale però è rimasto insieme soltanto tre mesi. Il loro è stato un matrimonio lampo e pare che all’epoca fu uno scandalo. Pare che a spiegare le motivazioni di questo matrimonio lampo sia stata proprio Marisa, dicendo che Franco non avesse palesato le sue intenzioni matrimoniali durante il fidanzamento.