Marcella Bella: chi è, figli, marito, fratello, compagno, vita privata e curiosità

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla vita della celebre cantante italiana, che sarà ospite di Ballando con le stelle.

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Dall’infanzia alla passione per la musica, dal successo fino ad arrivare alla vita privata di Marcella Bella!

Chi è Marcella Bella

Nasce a Catania, il 18 giugno del 1952, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Sin da piccola è appassionata di musica e ama cantare. La sua carriera nel mondo della discografia comincia negli anni ’70, quando vince l’edizione del 1973 del Festivalbar e conquista il pubblico con la sua storica canzone “Montagne verdi”.

L’artista, nel corso degli anni, partecipa per ben otto volte al Festival di Sanremo. Ha anche condotto “Una serata bella”, in compagnia di Alfonso Signorini e tanti altri ospiti.

Marcella decide di candidarsi nelle liste di Alleanza nazionale nel 2004. Non viene eletta, ma ottiene comunque 22 mila preferenze. Successivamente, sosterrà che la sua carriera sia stata in parte dalla decisione politica in questione.

Nell’ottobre del 2020 è “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Assieme a lei, sarà ospite della trasmissione anche il fratello Gianni Bella.

Vita privata e curiosità

Bella sposa l’imprenditore milanese Mario Merello nel 1989. La coppia ha tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Nel corso di un’intervista, la cantante ha rivelato:

“IL PRIMO FIGLIO L’HO FATTO DA GIOVANE, A 26 ANNI. LA MIA SECONDOGENITA È ARRIVATA DOPO 12 ANNI, L’ULTIMO SOLO 11 MESI DOPO. DESIDERAVO STARE CON LORO, AVEVO VOGLIA DI VEDERLI CRESCERE.”

L’artista ha un rapporto molto speciale con il fratello Gianni Bella. I due, sin da piccoli, hanno sempre condiviso la grande passione comune per la musica e il canto.

L’artista ha scritto per la sorella anche vari brani musicali, tra cui il già citato “Montagne verdi”, “Tanti auguri” e “Hai ragione tu”. I due hanno anche duettato in un brano inciso nell’album dal titolo “Femmina”, pubblicato nel 1977.