Martina Miliddi: chi è, età, padre, Instagram, fidanzato, Aka7even e vita privata

Martina Miliddi è una delle allieve della scuola di Amici 20 di Maria De Filippi. La giovane ballerina è riuscita a conquistarsi la maglia gold, quella tanto ambita e sognata, e ora fa parte a tutti gli effetti del Serale. E’ pronta a esibirsi e dare il meglio di sé sul palco. L’appuntamento con il Serale di Amici 20 è per questa sera su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. Ma conosciamo meglio Martina, la giovane ballerina di latino supportata da Lorella Cuccarini.

Martina Miliddi di Amici 20: chi è, età, la morte del padre

Martina Miliddi è una giovane ballerina, classe 2000, nata in Sardegna, ad Assemini (in provincia di Cagliari). Di lei sappiamo che ha iniziato a ballare quando aveva solo 5 anni, prediligendo poi andando avanti il ballo latino americano. Dopo le scuole medie, si è iscritta al liceo linguistico di Iglesias e a 17 anni ha partecipato al campionato mondiale Synchro Dance nella categoria Adults. Martina a soli 10 anni ha perso il padre, morto in un terribile incidente stradale e proprio durante una puntata di Amici ha ballato per lui e ha emozionato tutti.

Martina Miliddi: vita privata, chi è il fidanzato

Martina ha conosciuto il cantante e allievo Aka7even nella scuola di amici e i due hanno iniziato una storia d’amore. Tra non poche polemiche e gelosie. Martina, però, a inizio febbraio ha iniziato ad avvicinarsi a Raffaele, altro suo compagno di avventura che però sembra non ricambiare.

Martina Miliddi: Instagram

Martina Miliddi è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @martinamiliddi vanta 122 mila followers.