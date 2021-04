Daiana Toffanin, avete mai visto la sorella di Silvia Toffanin? Si somigliano molto

È molto riservata Daiana, la stupenda sorella di Silvia Toffanin. Lei è la sorella più piccola, ma molto riservata non sappiamo molto su di lei Google a tempo indefinito vivere la sua vita lontano dai riflettori del gossip.

Daiana e Silvia Toffanin hanno un eccezionale rapporto, Infatti quasi tutti gli anni passano le proprie vacanze insieme in completo relax. Nel 2018 il brutto tempo che fece in Liguria costringe la famiglia Toffanin ad andare via dal castello Bonomi-Bolchini di Portofino, In quel momento c’era anche Daiana nell’abitazione ed è stata di grande supporto per i nipotini che hanno avuto paura.

Le ragazze sono stato preso in un momento di shopping, in questa immagine possiamo vedere quanto i tratti somatici delle donne si somigliano.

Silvia Toffanin: “Io sceglierò sempre la famiglia” Le due donne condividono anche l‘amore per la famiglia. Silvia infatti ha più volte ricevuto numerose proposte che la conduttrice ha sempre rifiutato per prendersi cura dei suoi figli: “Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”. Leggi anche: Emma D’Aquino: chi è, età, marito, figli, lavoro, vita privata e carriera, i soliti ignoti Intervistata, Silvia ha parlato dell’infanzia trascorsa insieme a sua sorella a Cartigliano, provincia di Vicenza: “I miei genitori lavoravano e io passavo molto tempo coi nonni. Il nonno mi raccontava i pettegolezzi del posto. Mi coinvolgevano nelle loro attività: Rosario, processione durante il mese della Madonna. Briscola, Settebello. Giocavamo spesso a carte, vincevo“.

