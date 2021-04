Fabrizio Lucci: chi è il compagno di Vittoria Puccini, età, carriera, vita privata, figli e La Fuggitiva

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di Fabrizio Lucci. Vittoria è una grande attrice, protagonista di tanti film e fiction di grande successo. Ha conosciuto il suo ex marito, Alessandro Preziosi, proprio sul set di Elisa di Rivombrosa, la fiction di grande successo alla quale hanno preso parte entrambi come protagonisti. Ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata?

Fabrizio Lucci, chi è il compagno di Vittoria Puccini

Fabrizio appartiene al mondo dello spettacolo, ma ha preferito rimanere dietro le quinte. E’ infatti un direttore della fotografia di grande importanza e sembra che tra i suoi principali successi c’è Don Matteo ed Immaturi. Non ama tanto stare al centro dei riflettori ed è un uomo molto riservato. Fabrizio e Vittoria stanno insieme ormai da molti anni e sembra che si siano conosciuti proprio in ambito lavorativo. Sembra che non abbiano mai pensato di fare il grande passo ovvero di convolare a nozze. Vittoria è già mamma di una ragazzina di circa 14 anni, Elena, avuta proprio dal suo ex compagno e marito Alessandro Preziosi con il quale sembra finita per mancanza di alchimia.

Una volta era a far la spesa al supermercato. Un’altra volta in fila in farmacia. Un’altra ancora, appena arrivata sul set, stava facendo il tampone anti-Covid. Ho fatto tante interviste a Vittoria Puccini e sempre, da mamma lavoratrice qual è, l’ho trovata “di corsa” tra una faccenda quotidiana e un’altra.

Vittoria, corre più lei della sua protagonista Arianna nella serie “La fuggitiva”, che pure è sempre in movimento… «Mi sa che è vero (ridevi Arianna scappa e quindi corre sempre. Ma pure io mica scherzo!».

E anche gli ascolti “corrono”: la serie sta piacendo molto al pubblico. «È vero. Tutti vogliono sapere, mi fanno un sacco di domande sulla cicatrice di Arianna, sulle pillole che prende, che sembrano le stesse della poliziotta, sull’omicidio del marito…».

Cosa piace di più? «E una novità, che poteva spiazzare e che invece ha incuriosito. E una storia diversa dal solito, con una protagonista un po’ fuori dagli schemi: all’inizio è una donna borghese con una famiglia felice, ma pian piano emergono elementi sorprendenti del suo passato. Questa dicotomia, tra ciò che sembra e ciò che è veramente, incuriosisce le persone. Infine molti si sono divertiti con rimpianto “action”.

E poi è una serie fortunata: lo sa che Eugenio Mastrandrea, l’attore “scovato” da Carlo Carlei per interpretare il giornalista che aiuta Arianna, è ora a Los Angeles per girare una serie di Netflix con Zoe Saldana? Potrò dire di aver assistito al debutto di una stella di Hollywood!»

Arianna nella serie scappa. Lei nella vita da cosa scappa? «Dalla routine». Visto quanto corre tutti i giorni, in effetti non rischia di incappare nella routine…

«Già. Faccio una vita rocambolesca, che può anche sembrare faticosa. Però il fatto che ogni giorno sia diverso dall’altro per me è fondamentale. Spostarmi, viaggiare continuamente per lavoro, trovarmi su set diversi e ogni volta incontrare e confrontarmi con persone differenti, ricominciare da capo un nuovo progetto e una nuova avventura, tutto questo rende la mia vita molto movimentata. E a me piace così».