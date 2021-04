Stefano Bollani ospite di oggi Edoardo Bennato, Valentina Cenni pronta a cantare

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Oggi torna l’appuntamento musicale più atteso della giornata, infatti, ritorna Via dei matti numero Zero, il bellissimo programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3.

Questa è l’ultima settimana che andrà in onda il loro programma, purtroppo è proprio così. Stefano e Valentina sono riusciti a portare la loro musica in tantissime case avendo picchi di Share di oltre 2 milioni di persone, ospite ci sarà il grandissimo cantautore Edoardo Bennato.

Loro sono marito e moglie. Lei è una bravissima attrice nonché musicista, il loro primo lavoro da coniugi è stato a teatro in un piccolo spettacolo chiamato ‘la regina Dada’, quasi 5 anni fa, adesso per loro è arrivata anche la televisione, il programma è molto simile alla loro vita privata. Stefano Bollani fisso al pianoforte, e lei in piedi accanto a lui dove sono alle prese nel raccontare e duettare a volte anche insieme ad altri grandi artisti che hanno fatto parte della loro vita professionale.

Alla domanda fatta dal giornalista su come sembrano nati per lavorare in televisione entrambi rispondono così:

Stefano Bollani: Sì è vero ho avuto sempre questa fortuna, adesso abbiamo avuto ampio spazio, tutto abbiamo una squadra fantastica ovvero, quella della Rai. Valentina Cenni: Il direttore Franco Di Mare ci ha dato tanta fiducia, a ci avevano proposto di fare un numero maggiore di puntate, anche se io non abbia mai fatto televisione prima di adesso.