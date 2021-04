Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Disney: quale principessa sei secondo il tuo segno zodiacale. Ciascuna delle principesse si differenzia per qualcosa di particolare, entra e scopri quale di loro si identifica con il tuo segno.

Se sei un fan dell’oroscopo e dell’incredibile mondo Disney, hai un’opportunità unica per scoprire con quale personaggio puoi identificarti di più e quale ha meno in comune. Scopri quale principessa corrisponde al tuo segno zodiacale e con quale avresti voluto coincidere.

Acquario – Bella: Sei una ragazza sognatrice, introversa e un po ‘asociale. Preferisci trascorrere il tuo tempo libero da solo perché ti piace la libertà e le attività che non richiedono socializzazione, come leggere, guardare le tue serie preferite e passeggiare per i migliori musei della città.

Pesci – Pocahontas: sei astuto, semplice e altamente spirituale. Offri sempre una guida alle persone che cercano il tuo aiuto perché sei troppo nobile e fedele a coloro che ami. Adori la natura e sei sempre in contatto con essa.

Ariete – Merida: Non ti piace sentirti dire cosa fare perché sei molto indipendente. Ami imparare cose innovative e accogliere nuove esperienze. Proteggi i tuoi cari con le unghie e con i denti indipendentemente dalle conseguenze che le tue azioni possono avere.

Toro – Cenerentola: Ti preoccupi molto di soddisfare i bisogni degli altri, perché la tua gentilezza e solidarietà sono così grandi che lasci sempre le tue emozioni e i tuoi desideri per ultimi. Dai tutto per il tuo partner, sei un romantico senza speranza alla ricerca della sua storia d’amore!

Gemelli – Ariel: Hai una personalità molto liberale, ma un’altra parte di te ti lega alla routine. È difficile per te fare quel passo per uscire dalla tua zona di comfort, ma una volta fatto, ti diverti al massimo. Sei estroverso, spiritoso, spontaneo e super autentico.

Cancro – Jasmine: Sei una ragazza indipendente, coraggiosa e determinata. Non segui le norme sociali né lasci che gli altri ti dicano cosa fare o come farlo. Ti regoli in base alle tue convinzioni, emozioni e sentimenti e agisci in base a ciò che il tuo cuore detta.

Leone – Tiana: Sei una ragazza intelligente, intraprendente e di talento. A volte lo stress e la tensione ti prendono perché sei appassionato di scuola o di lavoro. Non hai paura di esprimere la tua opinione o di rivelarti di fronte a persone che offuscano il tuo splendore.

Vergine – Biancaneve: sei delicato, tenero e molto rilassato. Sei sempre circondato da amici perché non c’è sangue cattivo nel tuo cuore, tutti godono della tua compagnia. Sei analitico, anche se a volte ti lasci trasportare dalla compassione e dall’amore. Quella

Bilancia – Megara: Sei una ragazza dallo spirito libero, indipendente e super astuta. Non ti piace dipendere dal tuo partner e preferisci andare avanti per i tuoi meriti. Ti fidi del tuo ingegno e delle tue decisioni, non dubiti mai di te stesso!

Scorpione – Smeraldo: sei caratterizzato dalla tua sensualità, determinazione e fiducia in te stesso. Spesso ti dicono che hai un grande senso dell’umorismo, anche se a volte puoi essere sarcastico. Accetti le persone per quello che sono e non per quello che sembrano, questo ti rende estremamente nobile!

Sagittario – Elsa: Sei avventuroso, avventuroso e libero. Non ti piace rimanere bloccato nella routine e preferisci uscire dalla zona di comfort. Tendi ad essere una persona sola e determinata, segui raramente tendenze, mode o stereotipi.

Capricorno – Mulan: Sei coraggioso, determinato, autentico e testardo. Ottieni sempre quello che vuoi perché sei super dedito e appassionato. La tua famiglia è la cosa più importante per te e faresti qualsiasi cosa per proteggerla.