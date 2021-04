Monica Leofreddi: chi è, figli, marito, vita privata, curiosità, carriera e ex Antonello Venditti

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Chi è Monica Leofreddi

Monica Leofreddi è una giornalista e conduttrice televisiva: è nata a Roma l’8 aprile 1964 ed ha 55 anni. Per anni è stata uno dei volti noti della rai, tanto da essere al timone dei principali programmi de pomeriggio. Da qualche tempo però non appare più in televisione, a parte qualche sporadica ospitata.

Vita privata

Nel maggio 2009 è diventata madre di Riccardo e nel gennaio 2012 (all’età di 46 anni) di Beatrice, entrambi avuti, tramite la fecondazione assistita, dal suo compagno Gianluca Delli Ficorelli. Per anni la conduttrice è stata oggetto di persecuzione da parte di uno stalker: il 4 febbraio 2014 è arrivata la sentenza definitiva che ha condannato l’uomo alla pena di 1 anno e 6 mesi di carcere. È stata per nove anni la compagna di Antonello Venditti, che per lei ha scritto la canzone Ogni volta.

Dal 1989 al 1993 conduce i collegamenti esterni di diversi programmi Rai, come “Partita Doppia” con Pippo Baudo, il “Festival di Sanremo”, “Miss Italia” con Fabrizio Frizzi, “I Cervelloni” con Giancarlo Magalli e “Scommettiamo che?”. Nel 1999, conduce “Laraichevedrai”. Nel 2001, invece, insieme a Puccio Corona, “Rai Uno Mattina Estate”. A novembre dello stesso anno, conduce il “44º Zecchino d’Oro”. Dal 2002 al 2007, presenta, tutti i pomeriggi feriali (dal lunedì al venerdì) su Rai 2, il contenitore “L’Italia sul 2” . La prima edizione la conduce da sola e in solitaria, mentre, a partire dalla seconda, la conduce assieme a Milo Infante.

Nella stagione 2007-2008 è nel cast di “Piazza Grande” insieme a Giancarlo Magalli. Nella stagione 2008-2009, è stata redattrice del salotto televisivo mattutino di Rai 2 “Insieme sul Due”. Dal 17 gennaio 2014, conduce su Rai Premium, per qualche mese, il programma “Fiction Magazine”, dedicato alle serie televisive italiane trasmesse dalla Rai. L’8 settembre 2014 torna su Rai 1, dopo oltre un decennio, come conduttrice di “Torto o ragione? Il verdetto finale”, restyling di “Verdetto finale”.

Antonello Venditti e suoi amori. Il cantante romano, 72 anni da compiere a marzo, è stato caratterizzato da due grandi unioni. Simona Izzo, la famosa attrice-doppiatrice, è stata sua moglie per tre anni dal 1975 al 1978. Dalla loro unione è nato il figlio Francesco Saverio, oggi affermato attore, che ha regalato al cantautore, grande tifoso della Roma (suoi gli inni che si cantano allo stadio) quattro nipoti: Alice, Tommaso, Leonardo e Mia.

Dopo la separazione dalla moglie Venditti ha avuto altre relazioni, la più importante è stata quella con la giornalista Monica Leofredi che è stata la sua compagna per ben 9 anni. Ma i due hanno sempre preferito non parlare in pubblico della loro relazione, che è rimasta criptica fino ai tempi odierni. Qualche tempo fa, la Leofreddi ha svelato che i due sono stati insieme per nove anni, senza che nessuno sapesse qualcosa. Ha rivelato che la canzone Ogni volta, di Antonello, è dedicata proprio a lei. La relazione si è conclusa in maniera burrascosa per dei tradimenti. Dopo per il cantante solo delle paparazzate: il cantautore è stato catturato dai gossip più infervorati, nella frequentazione di un’altra celebrità. La bellissima attrice Eliana Miglio. Il settimanale DiPiù li aveva colti insieme all’aeroporto di Fiumicino.

Il figlio Francesco, cresciuto tra la passione per la musica del cantante e quella per la recitazione dell’attrice, alla fine ha scelto di seguire le orme della Izzo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Venditti junior ha avuto una lunga storia con la sceneggiatrice Alexandra La Capria, con la quale ha avuto due figli. Il rapporto di Antonello con suo figlio non è stato certo agevolato dalla separazione con Simona Izzo, poiché il bambino è stato affidato alla madre e lui poteva vederlo solo un fine settimana ogni due. Eppure, Francesco oggi afferma di aver sviluppato una fantastica amicizia con suo padre.