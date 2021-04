Annamaria Rossi chi è la mamma di Luca Barbarossa? Eta, figli, marito e vita privata

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Come nasce una canzone sulla mamma? “Mia madre balla benissimo. Io sono negato invece. Quando vado in discoteca mi siedo e osservo. Sono una zavorra. L’anno scorso a casa mia al mare la vidi ballare il rock con degli amici e rimasi colpito. L’idea della canzone mi venne quella sera”.

La canzone, Barbarossa, che cosa è? A che cosa serve? “E’ un veicolo importantissimo. Mi piange il cuore quando la vedo maltrattata come qualcosa di serie B. Ci sono canzoni storiche, che hanno fatto riflettere generazioni, che sono state delle scintille di coscienza. Le canzoni possono influire anche sul piano sociale.

Con le canzoni si può fare politica. Non risolvono i problemi certo. Ma quello non è proprio il loro compito, quello è il compito dei politici”. Ma allora parliamo di politica…”Per chi voto? Per il Pds”. Volentieri? “Più volentieri di quando votavo Pci. C’è confusione, ma sono confusi un po’ tutti, anche quelli che si fingono decisionisti. Rimproveravamo al vecchio Pci la mancanza di coraggio. Come facciamo adesso a rimproverare ad Occhetto di avere avuto il coraggio di cambiare?”.

Luca Barbarossa ha inciso una canzone rivolta alla madre famose in tutta Italia dal titolo a “portami a ballare” il brano è stato inciso nel 1992 e Vinse anche il Festival di Sanremo. Ma conosciamo tutti che la mamma di Luca Barbarossa.

La mamma si chiama Annamaria Rossi È stata una giornalista, la donna ha messo al mondo Luca mi chiama il suo primo marito Aldo Di quale era manager di una casa farmaceutica. Purtroppo per Luca Il matrimonio tra la mamma e il papà finisce quando lui aveva 5 anni. Annamaria, mamma di Luca Barbarossa dopo qualche anno si risposa con Giorgio.

Quest’ultimo, Giorgio Rossi aveva già due figlie Susanna e Veronica così Luca comincio a vivere in una Famiglia allargata. Dal secondo matrimonio con Giorgio Annamaria ebbe un altro figlio di nome Lorenzo con cui Luca Barbarossa ha un eccellente rapporto.

La signora Annamaria all’inizio non era molto propensa della scelta lavorativa del figlio, perché sapeva che entrare nel mondo incantato della musica poteva portare gioie e dolori, anche se, la donna ha sempre incoraggiato Luca Barbarossa andare avanti.