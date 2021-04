Ingrid Salvat chi è la moglie di Luca Barbarossa? Età, vita privata e figli

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Ingrid Salvat, chi è la moglie di Luca Barbarossa (Twitter)Luca Barbarossa è legatissimo a sua moglie, infatti lei si presenta come una donna raffinata, riservata e completamente fuori dal mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti per caso, senza aver idea di chi fosse il cantautore o quanto fosse famoso. Tra i due è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine, il quale ha fatto innamorare profondamente la coppia.

Si chiama Ingrid Salvat lei è la moglie di Luca Barbarossa, lui è un famosissimo cantautore e conduttore radiofonico e televisivo italiano. Luca Barbarossa oggi, sabato 10 aprile sarà nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per un’intervista Dov’è il cantante ripercorrerà la sua carriera e ci svelerà alcuni aneddoti della sua vita privata.

Cerchiamo di conoscere meglio qualcosa di più su sua moglie.

Scopri di più: Gossip News | Tutto sui vip e sui programmi Televisivi

Ingrid Salvat è una donna di origine francese e attualmente lavora come Store Manager nei negozi di Dolce e Gabbana nella nazione francese. Purtroppo della moglie di Luca Barbarossa non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, infatti la donna pur essendo moglie di un cantante famosissimo in Italia, sempre cercato di rimanere fuori dai riflettori.

Ingrid e Luca Barbarossa si sono conosciuti a Parigi esattamente negli anni 90 per caso. I due erano entrambi ad una festa, si sono incontrati ed è scattato il fatidico colpo di fulmine. La donna non sapeva che Luca Barbarossa avesse un enorme successo nel suo paese anche se, successivamente lascio Parigi per recarti e trasferirsi in Italia da lui..

Ingrid Salvat e Luca Barbarossa si sono sposati nel 1999, la coppia è più unità che mai, Infatti dalla loro Unione nascono tre figli: malgo, Valerio e Flavio. Loro abitano nel bellissimo quartiere di Roma chiamato Monteverde, non gli piacciono molto i riflettori del gossip e non sono propensi a frequentare feste dei vip.