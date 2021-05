Chi è la moglie di Massimo Ceccherini? Tutto su Elena Labate

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Coinvolta suo malgrado nel ritiro del compagno Massimo Ceccherini dall’Isola dei Famosi 2017, Elena Labate è legata a lui da circa due anni. La coppia sta pianificando le nozze. Saranno celebrate proprio in Honduras?

Con il ritiro di Massimo Ceccherini dall’Isola dei Famosi 2017 si sta inevitabilmente parlando molto di Elena Labate, compagna di vita del comico toscano al centro di presunti insulti da parte di Raz Degan. Tanta è la curiosità intorno a Elena, apparsa in studio durante le puntate settimanali del reality. Della loro relazione, in realtà si sa ben poco, se non che Elena e Massimo sono legati sentimentalmente da circa due anni. Elena è di Reggio Calabria ma vive da anni a Firenze, dove ha conosciuto il fidanzato. Ceccherini si è mostrato molto protettivo nei suoi confronti, tanto da scegliere di auto-eliminarsi dal reality proprio per amore di lei.

Massimo Ceccherini e Elena Labate si sposeranno in Honduras?

Ceccherini parla spesso di Elena chiamandola moglie, ma la coppia non è ancora giunta all’altare. Le nozze, però, sono vicine, come ha annunciato lui stesso in un’intervista rilasciata dopo l’addio all’Isola.

Sposerò Elena, la mia badante di vita. Le ho messo in mano tutto me stesso. Testimone di nozze: Raz Degan, ma sarà posizionato vicino al cesso. Lui lì sta benissimo. Mi aspetto le sue scuse e amici come prima.

La conferma è arrivata dalla stessa Elena, che ha fatto una sorpresa in studio a Massimo, nel corso della quinta puntata dell’Isola dei Famosi: porgendogli una rosa, gli ha consegnato due biglietti per l’Honduras, “per la nostra promessa d’amore”. Davvero i due innamorati sceglieranno proprio la Nazione di Cayos Cochinos per giurarsi amore eterno e unirsi in matrimonio?