Manuela Arcuri ha figli? Chi sono?

Chi è che non conosce Manuela Arcuri, lei una famosissima attrice molto amata e apprezzata dal pubblico televisivo italiano sia per il suo talento dimostrato in molte fiction e soprattutto per la tua bellezza, non molti sanno che la donna ha un figlio di nome Mattia il quale è nato nel 2014 il padre del piccolino è Giovanni Di Francesco attuale compagno dell’attrice.

A distanza di 7 anni possiamo farvi vedere com’è diventato Mattia tramite vari post pubblicati sui social da Emanuele Arcuri.

Manuela Arcuri nasce nel 1977 sotto il segno del capricorno, attualmente a 43 anni ed anche se gli anni passano lei non cambia di una,. Mora, alta un metro e 74 con un sorriso che ammalia chiunque la guardi, indubbiamente è una delle donne e delle attrici più belle d’Italia.

Manuela Arcuri è diplomata all’accademia d’arte drammatica Pietro Scharoff di Roma le sue prime apparizioni sono come modella quando aveva 15 anni successivamente ha intrapreso la carriera di attrice nel primissimo film “bagnomaria” nel lontano 2009.

In tantissimi la ricordano nella fiction di Canale 5 ‘carabinieri’. da alcuni anni Manuela Arcuri non si vede più in televisione e in tantissimi ci Domandate che fine abbia fatto la donna, e su come sta vivendo attualmente la sua vita.

Giovanni di Gianfrancesco ha conosciuto Manuela Arcuri nel 2010 e da quel momento ha deciso di costruire una vita insieme a Manuela Infatti, dopo quattro anni di amore la donna è diventata mamma del primo figlio. Manuela Arcuri non ha mai nascosto la difficoltà di rimanere incinta. Lei ha sempre definito quel periodo il più brutto della sua vita. La voglia di essere genitore aveva preso il sopravvento sulla tua vita, era diventato un. Fisso che doveva assolutamente raggiungere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official)