Laura Torrisi: chi è l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni? Età, chi sono i figli e vita privata

Una vita privata, quella di Laura, sin dai tempi della partecipazione al Grande Fratello, vissuta sempre sotto i riflettori. Quando varca la porta rossa della Casa più spiata d’Italia è fidanzata con un calciatore che le chiede di sposarlo in diretta televisiva ma poco dopo i due si lasciano. Nel 2007 inizia una relazione con Leonardo Pieraccioni e con lui nel 2010 ha una figlia, Martina. I due si separano nel 2014 e nel 2017 Laura inizia a frequentare l’ex pilota di rally Luca Betty. Prima delle nozze, in calendario nel 2018, la coppia va in crisi e ad oggi non è dato sapere se ci sia stato un ritorno di fiamma.

Leonardo Pieraccioni: chi è, età, carriera

Leonardo Pieraccioni è nato a Firenze il 17 febbraio del 1965, figlio unico. Dopo aver frequentato per due anni l’indirizzo per perito aziendale, nel 1981, all’età di 16 anni Leonardo ha partecipato al programma Un ciak per artisti domani, presentato dal debuttante Carlo Conti. Nel 1985 ha frequentato il 100° Corso Allievi Carabinieri Ausiliari Fortunato Caccamo e nel 1986 insieme a Conti ha condotto su Teleregione il varietà Succo d’arancia.

Pieraccioni ha debuttato in Rai nel 1988 quando ha partecipato al programma Il piacere dell’estate. Da lì un successo dopo l’altro, come attore, ma anche come regista. Una carriera lunga e brillante.