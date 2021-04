Stefano Bollani: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli e Valentina Cenni

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Famosissimo è bravissimo compositore italiano, Stefano Bollani e anche un cantante. Di certo è uno dei musicisti che in questo lockdown sta venendo moltissimo successo per via della trasmissione che conduce insieme alla moglie Valentina Cenni su Rai3 chiamata Via dei matti numero zero.

Il programma va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 20:20 cerchiamo di capire qualcosa in più sulla vita privata di Stefano Bollani.

L’uomo è nato a Milano il 5 dicembre del 1972 e del segno del Sagittario fin dai primi anni di vita Stefano ha avuto una passione smodata verso la musica. Infatti, l’età 3 anni Comincia a studiare pianoforte facendo il suo primo esordio come professionista a 15 anni.

La tua musica preferita è il jazz così comincia a prendere lezioni dei maestri più grandi ad esempio a Luca Floris, e Mauro grossi. Nel 1993 Si diploma al conservatorio di Firenze affermandosi a tutti gli effetti nel campo del jazz. Le sue esibizioni possono vantare numerosi appassionati in tutta Italia nei più importanti teatri e palchi italiani.

Carriera e successi

Ha partecipato Infatti al festival di Montreal e poi si è anche esibito alla Fenice di Venezia ed è arrivato poi al Barbican di Londra. Ha girato tante città come Parigi, New York, Milano e ogni tappa è stata per lui un grande successo. Ha collaborato anche con vari artisti di un certo calibro a livello internazionale come Richard Galliano. Determinante e fondamentale però nel corso della sua carriera è stata la collaborazione con Enrico Rava iniziata esattamente nel 1996. Da quel momento i due hanno collaborato e portato avanti insieme diversi progetti e hanno inciso anche 13 dischi. Ha collaborato con tanti artisti del nostro paese per il quale Irene Grandi, Peppe Servillo e Roberto Gatto, Market Massimo Ranieri Luciano Pavarotti e Elio e le Storie Tese.

Vita privata

Il noto musicista e conduttore ha alle spalle una vita sentimentale piuttosto movimentata. È stato sposato in prime nozze con Petra Magoni una donna dalla quale ha avuto due figli ovvero Leone e Frida quest’ultima nata cieca. La loro storia poi purtroppo è finita dopo circa 10 anni e ad oggi Stefano è sposato in seconde nozze con Valentina cenni. Quest’ultima è più giovane di lui ed al momento non hanno avuto figli.