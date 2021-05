Programmi Tv oggi sabato 1 Maggio 2021, Stasera in tv Film, attualità e intrattenimento

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Come ogni giorno noi di news italiane vi forniamo l’elenco completo delle un palinsesto televisivo In programma oggi Sabato Primo Maggio 2021. Ricordiamo che a causa della pandemia di coronavirus molti programmi televisivi sono senza pubblico. Inoltre, il palinsesto di molte reti può cambiare anche il giornalmente, Quindi è possibile che la guida da noi fornita possa avere variazioni durante l’arco della giornata.

Su Rai Uno alle 21.25 Sotto copertura 2 Ultima puntata Mentre Romano (Claudio Gioè) viene trasferito a Roma, Visentin (Matteo Martari), a capo della squadra, rompe con la pm De Simone (Lorenza Indovina) e prosegue nella caccia a Zagaria (Alessandro Preziosi, 48). Questi scopre il tradimento di Agata (Alejandra Onieva) e ordina che sia uccisa…

Su Rai Due alle 21.05 FBI «Oltre il limite» Una bomba uccide tre persone. Il primo indizio, rinvenuto nei pressi della scena del crimine (un registratore con un messaggio anticapitalista), fa supporre a Bell (Missy Peregrym, 38) e alla squadra un movente di natura politica. Inizialmente, si indaga negli ambienti frequentati da islamici.

Su Rai Tre alle 20.00 Concerto del Primo Maggio Per il secondo anno, a causa della pandemia di Covid T9, a ospitare il concerto è il Parco della Musica di Roma. Tra gli artisti che si alternano sul palco ci sono star internazionali come Noel Gallagher e artisti italiani come Ermal Meta (41), Alex Britti, Madame, Colapesce e DiMartino, Coma_Cose, Bugo e Gio Evan.

Su Rete 4 alle 21.20 Il compagno Don Camillo A Brescello (Reggio Emilia) si festeggia il gemellaggio con un paesino dell’unione Sovietica. Dopo aver tentato di sabotare l’evento, don Camillo (Fernandel, 1903-71) riesce ad aggregarsi in incognito al viaggio celebrativo in Urss organizzato dal sindaco comunista Peppone (Gino Cervi, 1901-74).

Su Canele 5 alle 21.20 Amici Terz’ultimo appuntamento con il talent di Maria De Filippi (59) : il 15 maggio scopriremo il nome del trionfatore che si aggiudica 150 mila euro. Al vincitore della categoria perdente vanno 50 mila euro, la stessa cifra messa in palio per il premio della critica. Il pubblico decreta, infine, a chi vanno i 30 mila euro dello sponsor Tim.

Su Italia 1 alle 21.20 Madagascar New York. Scappati in circostanze rocambolesche dallo zoo di Central Park, il leone Alex, la zebra Marty, l’ippopotamo Gloria e la giraffa Melman vengono riacciuffati e caricati su un mercantile diretto in Kenya. Dirottata dagli amici pinguini, la nave finirà invece sulle spiagge del Madagascar, in Africa.

Su La 7 alle 21.15 Rivediamo i momenti più spettacolari del viaggio percorso da Licia Colò nelle puntate della stagione appena conclusa, tra reportage mozzafiato, visite ai capolavori architettonici e documentari sul mondo animale.

Su TV 8 alle 21.30 NELLA MORSA DEL RAGNO (Usa 2001) di Lee Tamahori con Morgan Freeman Uno psicopatico rapisce la figlia di un senatore. Sulle sue tracce si lancia il criminologo Alex Cross, ma il maniaco non ha agito da solo e il caso si fa ogni giorno più torbido…

Su Nove alle 21.25 SCOMPARSA -IL CASO RAGUSA Nello speciale di stasera si torna a parlare della scomparsa di Roberta Ragusa avvenuta nel 2012. Per la sua morte (anche se il corpo non è mai stato ritrovato) sta scontando 20 anni di carcere il marito Antonio Logli.

Su Mediaset 20 alle 21.05 COLOMBIANA (Usa 2011) di Olivier Megaton con Zoe Saldana, Michael Vartan Lmm La bella Cataleya è un killer che lavora agli ordini dello zio. Nella vita ha un unico scopo: vendicare la morte dei genitori, assassinati in Colombia quando era bambina.

Su Rai 4 alle 21.20 LA UNIDAD (ia st., ep. 5) con Marian fllvarez Miriam riesce finalmente a fissare un incontro con l’informatore della Cia che aveva visto Al Garheeb in Nigeria. Si reca così a Lagos dove incontra William, un trafficante di armi. Segue ep. 6.

Su Iris alle 21.00 DELITTO PERFETTO (Usa ’98) di A. Davis con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow Sull’orlo della bancarotta, un agente di Borsa assolda l’amante della bella e ricca moglie per ucciderla e incassarne l’eredità. Ma le cose non vanno come ha previsto…

Su Rai Movie alle 21.10 GRANDI BUGIE TRA AMICI (Fr. 2019) di Guillaume Canet con Francois Cluzet Sotto stress, Max decide di recarsi nella sua casa al mare con l’idea di rilassarsi un po’. Ma un gruppo di amici giunge a sorpresa per festeggiare il suo compleanno.

Su Paramount Network alle 21.10 LA STORIA INFINITA (Ger. 1984) di Wolfgang Peter-sen con Barret Oliver Il piccolo Bastian si rifugia nella soffitta della scuola per leggere un vecchio libro. Si ritrova così in un mondo fantastico dove dovrà sconfiggere il Nulla che minaccia il regno della fantasia.

Su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – UNA BLOGGER IN CUCINA (Ger. ’17) con C. M. Schafer, A. Hausburg La food blogger Jule tiene un corso di ricette romantiche nella scuola di cucina della madre. Quando un giorno nella sua classe arriva Bilie tra idue scatta la scintilla, finché…

Su Cine 34 alle 21.00 LA COLLINA DEGLI STIVALI (It. ’69) di G. Colizzi con Terence Hill, Bud Spencer Inseguito da una banda di fuorilegge, il pistolero Cat Ste-vens si rifugia in un circo. Con l’aiuto degli artisti e dell’amico Hutch, organizza un piano per sgominare i criminali.

Su La 7 D

6.00 TG LA7

6.10 THE DR. OZ SHOW

7.50 I MENÙ DI BENEDETTA

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA Cucina con Benedetta Parodi

12.45 L’INGREDIENTE PERFETTO

13.30 LA CUCINA DI SONIA Cucina

14.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (18® st.) «Lo zoo» – «Gli sfigati»

18.15 TG LA7D

18.20 L’INGREDIENTE PERFETTO

19.00 MICA PIZZA E FICHI Cucina

19.40 I MENÙ DI BENEDETTA Cucina con Benedetta Parodi

21.30 THE TUDORS Telefilm (ia st., ep. 5e 6) «Arise My Lord» – «True love»

23.30 DOWNTON ABBEY Telefilm (23 st., ep. 14 e 15)

1.35 THE DR. OZ SHOW

Su Cielo

7.00 DEADLINE DESIGN Doc.

9.00 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE Reality

11.00 MARC RIBAS – 4 RISTORANTI SPAGNA Reality

12.00 FRATELLI IN AFFARI: UNA CASA PER SEMPRE Reality

14.00 FILM-Dramm. A SPASSO CON DAISY (Usa ’89) con Morgan Freeman

15.45 FILM-Commedia 4 MM MR. FROG – PROFESSOR RANOCCHIO (Olanda 2016)

17.30 FRATELLI IN AFFARI: UNA CASA PER SEMPRE Reality

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Drammatico MM VACANZE PER UN MASSACRO (It. ’80) con Joe Dalle-sandro, Lorraine De Selle

23.15 LINDA LOVELACE Doc.

Su TV 2000

11.55 REGINA COELI

12.00 TG 2000/METEO

12.20 GRECIA Telenovela

13.50 INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO Documenti

14.30 BORGHI D’ITALIA Doc.

15.00 LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.20 SULLA STRADA – IL VANGELO DELLA DOMENICA

16.00 GRECIA Telenovela

17.30 CARO GESÙ: INSIEME AI BAMBINI

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000 20.00 ROSARIO/TG 2000

20.50 SOUL con Monica Mondo

21.20 FILM-Dramm. MMMM IN QUESTO MONDO LIBERO… (G.B./It./Ger./Sp. ’07) con Kierston Wareing

23.10 TODAY Attualità

0.20 LA COMPIETA/ROSARIO

Su Mediaset Extra

6.00 TGCOM24

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA Sitcom

6.25 LA STRANA COPPIA Sitcom (13 st. ep. 3 e 4) «Pazzo per la dottoressa» – «Una vita da salvare»

7.15 AVANTI UN ALTRO! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti

8.10 LE STORIE DI MELAVERDE

8.55 MAI DIRE GALLERY Varietà

9.55 LA SAI L’ULTIMA? Varietà

12.55 ALL TOGETHER NOW Talent con J-Ax in giuria

16.15 SCHERZI A PARTE SNACK

16.35 ZELIG CIRCUS Varietà

19.15 DUE IMBROGLIONI E… MEZZO! 2 Fiction «Alla ricerca della classe perduta»

21.10 LE IENE SHOW Attualità

0.55 AVANTI UN ALTRO! con Paolo Bonolis, Luca Laurenti

Su Focus

10.35 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.35 EMERGENCY RESCUE: IN VOLO CON IL 15° STORMO

14.00 ISLANDA: TERRA ESTREMA 15.00 UNIVERSO MISTERIOSO: LE ULTIME SCOPERTE Doc.

16.00 MASTERS OF ENGINEERING 17.00 INGEGNERIA AL LIMITE: LA PORTAEREI DEL FUTURO

18.00 ENGINEERED «Ponti e viadotti: la sfida della manutenzione» Documenti

19.00 COME SI SMONTA E RIMONTA UN BOEING 777

20.15 AIRBUS A350: LA STAR DEL CIELO Documenti

21.15 IL SOGNO DI UNA COSA

22.45 FOCUS LIBRI «Il secolo breve del partito comunista»

23.15 ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA «Kruscev e il viaggio del 1959» Documenti

Su Rai Storia

14.30 PASSATO E PRESENTE Doc. 15.00 1 MAGGIO 1947 «la strage di Portella della Ginestra nel vissuto di protagonisti» 16.00 SPECIALE 13 MAGGIO Doc. 17.00 FILM-Dramm. • MMMM LA NOTTE DI SAN LORENZO (It. 1982) con O. Antonutti

18.40 GRANDE TORINO ROMANZO DI UNA SQUADRA Doc.

19.25 LOTTE CONTADINE «La riforma tardiva» Documenti 20.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.20 SCRITTO, LETTO, DETTO «Adriano Prosperi» Doc.

20.30 PASSATO E PRESENTE «La donna che lavora» Doc.

21.10 FILM-Dramm. MMM UN POSTO SICURO (It. ’15) con Marco D’Amore

23.00 TOGLIATTIGRAD Doc.

0.05 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

Su Rai Sport

6.00 PERLE DI SPORT Riviviamo momenti più emozionanti che hanno fatto la storia dello sport italiano e mondiale

6.30 TG SPORT

8.00 PERLE DI SPORT Riviviamo momenti più emozionanti che hanno fatto la storia dello sport italiano e mondiale

14.45 XXV CORSA INT.LE CITTÀ DI ODERZO Atletica leggera

16.55 SERIE B Calcio 373 giornata

19.10 GRAN TURISMO Automobilismo Sprint

20.20 CHAMPIONS LEAGUE Pallavolo maschile Finale

23.00 90°MINUTO DEL SABATO

24.00 TG SPORT

0.15 90° MINUTO DEL SABATO

0.35 MONDIALI DI STAFFETTE Atletica leggera

2.35 CALCIO MONDIALE

Su DMAX

6.00 AFFARI IN VALIGIA «Soldi da spendere» – «Salto nel passato» – «Armi da fuoco» – «Guerra civile» – «La legge del denaro» – «Tutti in Irlanda!» Documenti

8.45 VIVI, MORTI, O ESTINTI «La tigre di Giava» – «Il leopardo Nebuloso» Documenti

10.30 WWE RAW Wrestling

12.30 WWE NXT Wrestling

13.30 BATTLEBOTS: BOTTE DA ROBOT Reality

15.30 A CACCIA DI TESORI Doc.

17.30 LIFE BELOW ZERO «Niente è facile» – «Trappole» Doc.

19.30 BORDER SECURITY: AMERICA LATINA Documenti

21.25 KINGS OF PAIN: LA NATURA MORDE Documenti

23.15 CACCIATORI DI FANTASMI «Soledad» Documenti

Su Spike

6.10 POLICE INTERCEPTORS Doc.

7.40 TOP GEAR Motori

11.20 TOP GEAR GOLD Motori

12.20 MERLIN Telefilm (23 st., ep. 10. 11, 12 e 13; 33 st. ep. 1)

17.10 RELIC HUNTER Telefilm (23 st., ep. 15, 16, 17, 18 e 19) «Sfida mortale» – «La profezia di Nostradamus» – «Il lupo mannarro» – « Volo di mezzanotte» – «La maschera di ferro»

21.10 FILM-Drammatico 4 MM IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE 4 (Usa 1987) con Charles Bronson, Kay Lenz

23.30 SPARTACUS – LA VENDETTA Tf (33 st., ep. 4 e 5) «A mani vuote» – «Libertus»

1.30 FILM-Giallo 4 MM DELITTO A GRASSE (Belgio 2016) con Lorie Pester

Su Italia 2

7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

7.45 DRAGON BALL SUPER Car.

10.25 HOW I MET YOUR MOTHER Sitcom (83 st., ep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8)

14.00 LUPIN III – RITORNO ALLE ORIGINI Cartoni

16.45 HOW I MET YOUR MOTHER Sitcom (83 st., ep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8)

20.20 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

21.15 FILM-Orrore • MM THREE… EXTREMES (H.K./ Giappo./Corea del Sud ’04) con Bai Ling, Pauline Lau

23.40 FILM-Orrore • MM IL FIGLIO DI CHUCKY (Usa 2004) con Jennifer Tilly

1.30 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni