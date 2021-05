Oroscopo Branko oggi domenica 2 Maggio 2021, previsioni segno per segno

Ariete Oroscopo di oggi: Giornata speciale per la formulazione di progetti di coppia sia di persona che virtualmente. Grandi opportunità di lavoro. Amore: una parte importante della coppia è la sessualità. Non esitare a consultare un professionista se non riesci a risolvere i tuoi problemi. Ricchezza: la conclusione del tuo progetto più importante è vicina, ma vivrai ore di tensione e nervosismo finché non lo porterai a termine. Benessere: chiediti fino a che punto ti lascerai andare con il tuo gruppo di lavoro. È tempo che tu mostri le tue opinioni prima che ci siano rimpianti.

Toro L’oroscopo di oggi: una giornata piuttosto complicata praticamente in ogni aspetto della tua routine. Cerca di resistere agli attacchi nel miglior modo possibile. Amore: non aver paura di porre fine a quella relazione che ti porta solo mal di testa. Oggi è il giorno giusto per dire basta. Ricchezza: cerca negli annunci del fine settimana il veicolo che desideri acquistare. Momento fortunato negli affari. Benessere: non puoi rimanere con rancore per le controversie che hai vissuto con i tuoi cari molto tempo fa. Impara a lasciarti il ​​passato alle spalle.

Gemelli Oroscopo di oggi: non sarai in grado di mettere da parte la tua tendenza negativa negli eventi che vivrai oggi. Non essere scoraggiato. Amore: oggi dovrai trascorrere la giornata in compagnia della famiglia del tuo partner. Cogli l’occasione per rafforzare i legami con loro. Ricchezza: sarà impossibile per te delegare abbastanza responsabilità per arrivare a un fine settimana tranquillo. Rassegnati. Benessere: lo stress è uno dei principali nemici di una relazione a lungo termine. Non essere tentato di sfogare le tue frustrazioni sul tuo partner.

Cancro L'oroscopo di oggi: sarà un giorno in cui non vorrai perdere nulla, dovrai sentirti vittorioso anche minimamente in modo che la tua autostima non ne risenta. Amore: sarai sorpreso di sapere che il tuo partner sta pensando alla prole. Sarà una giornata confusa perché non l'avevi ancora in mente. Ricchezza: il redditizio Giove ti porta qualche soldi extra questo mese. Non è minore sapere da dove viene perché potresti non volerlo prendere. Benessere: una persona saggia come te dovrebbe conoscere il suo corpo e la sua anima. Non è facile ottenerlo, ma è fondamentale provare.

Leone Oroscopo di oggi: devi affrontare i tuoi stessi giudizi in modo che non finiscano per distruggere le tue possibilità di raggiungere la felicità. Amore: non puoi mai ottenere una vita senza problemi o vicissitudini. L'importante è dare all'amore il posto che merita. Ricchezza: subirai grandi delusioni in alcuni progetti in cui hai investito molto tempo. Non decadere, devi continuare ad andare avanti. Benessere: impara dalle tue esperienze o sarai condannato a ripeterle. Presta attenzione a ogni passo che fai e vivrai una vita più piena e libera da insidie.

Vergine L'amore è assolutamente meraviglioso, con scelte importanti, impegni precisi, momenti magici. La sfera pratica e il lavoro risentono però di Mercurio, in Gemelli dal 4: analizzate meglio e siate prudenti. L'INCONTRO Festeggiate con un Toro, siate più tolleranti con un Gemelli, seguite i consigli di uno Scorpione.

Bilancia Godetevi ciò che avete e non cercate di imbarcarvi in nuove imprese. Impegnatevi piuttosto negli studi. Importanti i rapporti con una figura autorevole: un padre, una guida spirituale, un datore di lavoro. L’INCONTRO Con un Gemelli, non sapete davvero da dove iniziare… Il Leone si sente trascurato da voi, i Pesci vi amano.

Scorpione Nonostante il disturbo dei pianeti in Toro, ora vi sentite più sereni, e appena Mercurio arriva in Gemelli (il 4) migliorano i rapporti con i collaboratori, i familiari, persino i vostri… vicini di casa.

L'INCONTRO Sostenete le idee di Gemelli e Sagittario. Non innervositevi troppo per gli atteggiamenti di un Pesci.

Sagittario Sbrigatevi! Fino a martedì 4, Mercurio vi lascia in pace: sono giorni in cui parlare, avanzare pretese, proporre progetti, concludere, firmare. Dopo il 4, fermi e zitti. Niente iniziative, niente polemiche. nL’INCONTRO Il buonumore di un Toro vi contagerà. Non permettete ai Pesci di vantarsi di qualcosa che avete fatto voi.

Capricorno Ci sapete fare. In tutti i campi, in tutte le situazioni. Sorprenderete chi vi stima poco, chi pensa che abbiate grossi limiti: dimostrerete, al contrario, una grande elasticità. L’amore è bellissimo. L’INCONTRO II Toro esita, vuole capire se state facendo sul serio. Lo Scorpione può essere un valido collaboratore.

Acquario In ripresa! Però occorre chiudere certi conti, ovvero chiarire con i familiari, sistemare le questioni pratiche e professionali in sospeso, chiedere scusa se vi è scappata qualche parola di troppo. L’INCONTRO Non è facile meritarsi l’amicizia di uno Scorpione, ma dovete provarci. Bei rapporti con Bilancia e Pesci.

Pesci Siete troppo nervosi, troppo reattivi. La minima puntura di spillo vi manda in confusione e vi impedisce di concentrarvi, mentre adesso dovete prepararvi bene per una sfida importante. Siate più distaccati! L’INCONTRO Un Toro vi pensa, un Cancro vi vuole veramente bene, un Leone vi desidera, un Capricorno vi provoca.

