Oroscopo Branko domani lunedì 3 Maggio 2021, previsioni segno per segno

Toro

Una nuova strada si aprirà all’orizzonte, questa domenica, che disegnerà uno scenario positivo per il futuro e illuminerà il progetto di vita. Fase di rivoluzioni e cambiamenti nell’immagine e nello stile di vita. Buono per praticare una nuova filosofia, assumere una missione e difendere cause rilevanti. Entra a far parte di un mondo più grande con impegno sociale e connessioni potenti. Le associazioni saranno utili.