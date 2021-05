Non ci credi? Ecco i segni zodiacali più goffi

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

C’è chi si muove lentamente e con difficoltà per padroneggiare i movimenti, chi non presta molta attenzione nello svolgere un’attività e chi, quindi, è considerato da molti goffo.

Secondo l’astrologia, ci sono quattro segni che risaltano in quest’area:

Gemelli : sono molto loquaci. A loro non piacciono i silenzi e ne approfittano per riempirli con qualsiasi pensiero gli venga in mente. Non pensano sempre troppo a quello che dicono, quindi a volte sbagliano commentando qualcosa che non dovrebbero. Tuttavia, con loro non ti annoierai mai perché ti faranno divertire in ogni momento.

Pesci: è il segno più distratto dell’intero zodiaco e questo tratto si manifesta sotto forma di dimenticanza di date o piccoli dettagli della giornata. Per non dover combattere se stessi e far fronte, entrano in un mondo di sogno che li distrae completamente. Sono distratti dai dettagli del mondo fantastico in cui hanno la testa.

Ariete: tendono ad essere molto goffi perché non pensano troppo prima di agire. Essendo da un segno di fuoco, sono impulsivi e sono portati via dai loro desideri di ogni momento. La mancanza di riflessione li fa commettere una certa incoscienza. Tendono a pentirsi e sanno chiedere perdono quando sono consapevoli delle ripercussioni delle loro azioni. Non sanno come controllarsi quando litigano.

Sagittario: il modo di essere di solito è molto esagerato, al punto da essere ridicolo. Portano tutto all’estremo, il che li porta a situazioni estreme in cui la mancanza di comfort è evidente. Commettono errori volendo attirare l’attenzione. Possono cadere molto male alla prima impressione.