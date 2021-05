Oroscopo: i segni più manipolatori dello zodiaco

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Come sappiamo, ci sono somiglianze e differenze tra i segni e oggi raggruppiamo i quattro che vengono definiti i più manipolatori.

Cioè, quelle persone che distorcono la verità a proprio vantaggio.

Scorpione: gli Scorpioni hanno molta intuizione e un grande potere psicologico per ottenere ciò che vogliono.

Bilancia: le persone di questo segno sono in grado di manipolare per mantenere l’equilibrio ed evitare conflitti, cioè potrebbero non dire quello che pensano per evitare problemi.

Scopri di più: Gossip News | Tutto sui vip e sui programmi Televisivi

Sagittario: i Sagittari possono essere in qualche modo manipolatori ma meno consapevoli. La sua specialità è cambiare lato quando la situazione è sfavorevole.

Gemelli: le persone di questo segno zodiacale sono considerate ipocrite poiché hanno due facce e non le mostrano entrambe. Questa è forse la verità nascosta dei Gemelli, che può essere interpretata come manipolazione.