Programmi Tv oggi domenica 2 Maggio 2021, Stasera in tv Film

Su Rai Uno alle 21.25 La compagnia del cigno 2 «Legami spezzati» Le bugie di Matteo hanno spezzato il legame di fiducia su cui si fonda la Compagnia: i ragazzi ora sono uno contro l’altro. Sofia prova a fare da paciere, ma è tutto inutile. Intanto Teoman fa di tutto per screditare Luca (Alessio Boni, 54): tra i due è scontro aperto. A seguire, «In guerra e in amore».

Su Rai Due alle 21.00 The Rookie «La fiera» L’ingombrante mamma di Nolan (Nathan Fillion, 50), Evelyn, si presenta a casa sua senza preavviso. L’ex compagno l’ha accusata di aver venduto l’anello di fidanzamento. Doug e Jackson arrivano sul luogo dell’omicidio di un ragazzo ispanico, subito raggiunti dalla neo detective Lopez.

Su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Dalle 20 a mezzanotte per conoscere meglio i grandi della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport. Nuova puntata del talk show condotto da Fabio Fazio (56), affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Al tavolo ritroviamo, tra gli altri, Nino Frassica, Gigi Marzullo e il Mago Forest.

Su Rete 4 alle 21.25 Le ali della libertà Stati Uniti, 1947. L’impiegato di banca Andy Dufresne (Tim Robbins, 62) viene condannato al carcere a vita per l’omicidio della moglie e del suo amante. In prigione l’uomo subisce ogni tipo di soprusi e violenze. Ma la solida amicizia con l’ergastolano Red (Morgan Freeman) lo aiuta a sopravvivere.

Su Canale 5 alle 21.20 Avanti un altro! Pure di sera Anche la quarta puntata ha le carte in regola per essere divertente e imprevedibile come le precedenti. Nel quiz della domenica sera condotto da Paolo Bonolis (59), affiancato da Luca Laurenti (58), due squadre si affrontano per incoronare i due campioni che si sfidano al gioco finale delle 21 risposte sbagliate.

Su Italia 1 alle 21.20 It In una cittadina si verificano misteriose sparizioni: l’ultima vittima è un bambino di 7 anni, George, risucchiato in un tombino durante un temporale. Il fratello Bill (Jaeden Lieberher, 18) e i suoi amici scoprono l’esistenza di un’entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani e che ha le sembianze di un pagliaccio.