Eva Grimaldi e Gabriel Garko, tanti dubbi sul loro amore

Senza dubbio Eva Grimaldi e Gabriel Garko sono due bravissimi attori italiani che hanno avuto parte a tantissime fiction di successo. La loro conoscenza è stata coronata non a lunghissima è travagliata storia d’amore durata più di 8 anni oggi domenica 2 maggio 2021 Eva Grimaldi sarà ospite di Mara Venier a Buona domenica.

Come abbiamo detto in precedenza Eva Grimaldi Gabriel Garko hanno avuto una storia d’amore durata più di 8 anni ti hanno anche avuto L’esperienza di convivere insieme. L’anno scorso Gabriel Garko ha deciso di togliersi un peso dal cuore facendo coming out, parlando in televisione della sua omosessualità, mentre dall’altra parte è una Grimaldi due anni fa è convolato a nozze con la sua compagna attuale Imma Battaglia.

A questo punto in molti si sono chiesti se la storia d’amore avuta fra Gabriel Garko ed Eva Grimaldi sia stata solo una montatura. Entrambi gli attori hanno sempre dichiarato che la loro unione è di loro Amore è stato sempre vero E tutt’ora nutrono amore l’uno per l’altro Anche se in sotto forma diversa

La storia con Gabriel Garko

La sua infanzia di certo non è stata molto semplice. Eva racconta di piccoli tormenti che l’hanno segnata moltissima. Alla Perego confessa senza filtri:

“Sono un’ex balbuziente e anche un po’ dislessica. Ho sempre avuto una forma di timidezza quando parlo. Ho paura di sbagliare. Faccio fatica a terminare un concetto”

La mamma però per fortuna le è stata sempre vicino e ha cercato di limitare il suo problema. Poi confessa:

“Ha fatto tanti sacrifici. Quando ero balbuziente, mamma, non avendo soldi, mi portava alla mutua e mi faceva fare gli esercizi per migliorare la balbuzie. Tanti sacrifici… Mi hanno anche messo in una classe per bambini problematici. Mia madre mi vide e disse: “Mia figlia non c’entra nulla con questi bambini… Mia madre andò a lavorare per le suore e io andai a scuola lì”.

Eva ricorda ancora con dolore la recente scomparsa della mamma:

“Mamma è venuta a mancare da un anno. E’ troppo presto per parlare di lei… Le mamme sono meravigliose”.

La storia con Garko durò ben 4 anni:dal 1997 al 2001. Eva precisa:

“Gabriel aveva 15 anni meno di me, era ragazzino, veniva dalla campagna, diciamo che l’ho cresciuto io… Io ho anticipato i tempi. Poi è arrivata Madonna… Mi è sempre piaciuta la carne fresca!”

Negli anni passati però, anche quando Gabriel era il suo ragazzo, si parlava dell’omosessualità dell’attore. Su questo Eva risponde ma in maniera ambigua:

“Se Gabriel non avesse avuto questo grande mistero, non sarebbe diventato Gabriel Garko. E’ stata la sua fortuna. Perché c’è questa diceria? Chiedetelo a lui… Ma non lo dicono solo a lui”.

Eva ha fatto outing ormai da tanti anni e adesso il suo cuore è legato a quello di Imma, attivista LGBT a cui è legata da sette anni. La coppia andrà presto a nozze. Sugli insulti, Eva rivela:

“A volte ricevo fiumi di parole orrende. Si nascondono tutti. Non abbiamo mai risposto, io e Imma. Omosessuale a 50 anni? E’ difficile pensarlo, lo so. Ho avuto tanti uomini, non solo Gabriel Garko, me ne sono fatti tanti! Io mi sono persa nella vita! Un giorno, può capitare anche questo… Io amo Imma, amo la persona. Non decidi tu quando diventare omosessuale”.